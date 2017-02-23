Депутаты выделят 386 миллионов тенге на ирригацию Шымкента. Эту сумму озвучил аким города на сессии городского маслихата, посвященной корректировке бюджета. Так же на сессии решено было кормить детей за счет городской казны, обустроить зоопарк и отремонтировать спортшколу, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Саида Турсуметова.

Ирригационная система Шымкента пришла в негодность. Замечания горожан, относительно безалаберной установки лотков, а то и вовсе их отсутствия озвучил и глава города Габидулла Абдрахимов. Так что старания горожан, снимающих безобразную ирригацию и отправляющих снимки в акимат, не пропали даром. Правда, по мнению главы Шымкента, в затопах нет вины ни проектировщиков, ни подрядчиков.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Вы и сами видели, что во время дождей творилось — у нас вся ирригация вышла из строя. Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, перед ресторанами, кафе, магазинами владельцы перекрыли лотки — кто-то под стоянку, кто-то под строительство здания. При этом перед ресторанами и кафе даже тротуаров нет. Поэтому мы понимаем. что сейчас прежде всего необходимо привести в порядок ирригационную систему. И я благодарен вам, что вы одобрили нашу заявку и решили выделить 386 миллионов тенге на обустройство ирригации пока на 23-х улицах города».

Должен решиться и вопрос с жителями социально неблагополучных районов Шымкента. Руководство города решило переселить жителей Зеленой балки и тех, кто живет вплотную к реке Кошкарата, в квартиры. У чиновников даже план имеется.

Габидулла Абдрахимов: «В этих районах граждане строили саманные дома, их состояние — ужасное. Социальное положение тоже. Нет нормальных улиц, если пожарная или скорая поедут, то не смогут заехать. Мы планируем снести все эти дома и на их месте построить многоэтажки. Для этого определим, к примеру, 1 гектар земли, где расположены 100 маленьких домов. Владельцам мы снимем жилье на год. А там произведем снос, построим дома и выдадим им квартиры, согласно площади их домов. По договору со строительной компанией компанией мы скажем: построишь здесь девятиэтажные дома. 100 квартир отдашь либо акимату, либо заплатишь за те дома, которые ты снес, чтобы мы могли выкупить жилье для них. Я думаю, это лучший вариант решения проблемы…»

Водители, планировавшие в дорожных ямах посадить цветочные клумбы, могут успокоиться. В этом году выделяются средства на ремонт улиц. Вот только непонятно, почему вместо того, чтобы оштрафовать на крупную сумму подрядчиков, отвратительно залатавших ямы на дорогах, акимат предпочитает заставить их произвести работу над ошибками.

Помимо прочего, проголосовали депутаты и за выделение 70 миллионов тенге на горячее питание для школьников, 192 миллиона 800 тысяч тенге на благоустройство городского зоопарка, капитальный ремонт здания спортшколы №5. Не забыли и о культурных мероприятиях, на их проведение выделили порядка 10 миллионов тенге…