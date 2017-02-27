Назарбаева выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Нобелевская награда
Иллюстративное фото

На Нобелевскую премию мира выдвинули президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова. Инициатором выступил директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля в Швейцарии Алин Варе, сообщает tengrinews.kz.

Об этом Варе написал на своей странице в соцсети Facebook.
«В этом году я номинировал Карипбека Куюкова и президента РК Назарбаева на Нобелевскую премию мира за их невероятные усилия в уничтожении ядерного оружия», — написал он.
Назарбаева выдвинули на Нобелевскую премию мира
Скриншот сети Фейсбук
В шорт-листе номинантов премии отмечается, что предложение о номинации Назарбаева и Куюкова поступило и от шотландского политика Билла Кидда.
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