Педофил-насильник из ЮКО осужден на 15 лет

В суде ЮКО вынесен окончательный приговор жителю области. За изнасилование несовершеннолетней девочки к 15 годам колонии строгого режима приговорен 50-летний житель Мактаральского района Жумабек К., сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

В сентябре прошлого года, после обильного возлияния с приятелями, Жумабек пробрался в дом к соседям. Здесь он напал на спящую на вернаде 13-летнюю дочку хозяев. Зажав ей рот и скрутив руки, мужчина совершил насильственные действия над беспомощным ребенком.

Насильник был задержан утром, спящим у себя дома. Он уверял, что ни чего не помнит. Однако его вина была полностью доказана. В областном суде оставили без изменений вердикт насильнику. Приговор вступил в законную силу.