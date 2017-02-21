В поселке Атакент Мактааральском районе ЮКО затопило 58 дворов

В Южно-Казахстанской области в период с 16 по 19 февраля этого года из-за выпавших обильных осадков в Департамент чрезвычайных ситуаций поступило несколько сообщений о затоплении дворов жителей Мактааральского района.

В результате обильных осадков и смывании почвы на хлопковом поле, расположенном вблизи населенного пункта Атакент, а также поднятия грунтовых вод, зарегистрированы факты затопления 58 дворов, расположенных вдоль улиц Кажымукана, С. Муканова, С. Сейфуллина населенного пункта Атакент.

В связи с этим, акиматами районов создан специальный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, работы ведутся круглосуточно.

В целях контроля данной ситуацией, заместитель акима ЮКО Ж. Бокенбаев побывал в Мактааральском районе, где координировал работу штаба.

В результате оперативно проведенных работ, в затопленных населенных пунктах своевременно проведены аварийно-спасательные работы, и с помощью мотопомпа выкачено 12926 м³ воды. В настоящее время на затопленных дворах домов снижен уровень воды, ведутся работы по очистке территории. Ни одному из домов не был причинен ущерб.

По словам заместителя акима, для откачки воды в Мактааральском районе было привлечено 52 человек личного состава, 5 единиц техники, 9 единиц мотопомп, а также 26 человек из акимата района и местной полицейской службы. Также свой вклад в организацию этих работ вносят и местные жители.

По состоянию на сегодняшний день в районе не наблюдается паводковая обстановка, ситуация стабильная. Работы продолжаются. Этот вопрос находится на постоянном контроле у акима области.

В результате выпавших обильных осадков наблюдалось затопление в городах Шымкент, Туркестан, Мактааральском, Сарыагашском, Сайрамском, Байдибекском, Ордабасинском, Шардаринском, Казыгуртском районах.

Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами проведены аварийно-спасательные работы по откачке вод с помощью мотопомп. В результате выполненных совместных работ с местными исполнительными органами общая ситуация в районе систематизирована.

Источник: пресс-служба акимата ЮКО