В Шымкенте могильщик недоволен «планом» на захоронения

«СДАЕМ ПЛАН»

29-летний Сабыржан Каримов на протяжении десяти лет работает могильщиком на кладбище «Акмырзабай-ата» в селе Тельман Абайского района города Шымкента. Мужчина, который пошел по стопам своего отца Камала Каримова, недоволен тем, что руководство товарищества с ограниченной ответственностью «Ритуал», оказывающего услуги по захоронению, установило для работников «ежемесячный план». Он говорит, что вынужден «сдавать план» — 96 тысяч тенге в месяц — несмотря на то, что порой захоронений меньше 12.

— Прежде не было плана. После похорон мы получали плату в размере восьми тысяч тенге, выписывали квитанцию и таким образом производили подсчет. Последние четыре месяца ставят план. Вначале установили план на 24 захоронения. Мы выступили против, поэтому план снизили до 18, позднее до 12 [в этом месяце]. Жизнь ведь в руках Бога. Иногда хороним одного покойника в день, в другие дни — по два-три. Иногда в течение всей недели или десяти дней никого не бывает. Если такого количества покойников нет, то мы всё равно производим подсчеты и сдаем по восемь тысяч тенге, — говорит Сабыржан Каримов.

По его словам, обозначенную сумму сдает в ТОО «Ритуал» его дядя — брат отца Мирполат Каримов. Работник ТОО показал репортеру Азаттыка квитанцию с печатью организации «Ритуал».

По словам Сабыржана Каримова, «ежемесячный план» выполняется тремя могильщиками совместно. Он говорит, что двое могильщиков официально зарегистрированы в ТОО, а он свою зарплату получает через одного из них.

«ЕЖЕМЕСЯЧНО ХОРОНИМ 20–​30 ЧЕЛОВЕК»

Копатель могил на кладбище «Акмырзабай-ата» Мирполат Каримов подтверждает, что руководство ТОО «Ритуал» дает задание «сдавать по 12 квитанций в месяц». Однако он не считает это планом. По словам Мирполата Каримова, могильщики «план» не восполняют со своего кармана.

— Похорон много. Ежемесячно хороним 20–30 человек. Заработная плата составляет 30 тысяч тенге. Из этой суммы производят отчисления в пенсионный фонд и удерживаются налоги. Прибыль должно получать и бюро (имеет в виду ТОО «Ритуал». — Ред.). Отсюда и установка выкапывать 12 могил. Я собираю квитанции и сдаю их. На прошлой неделе (говорит о периоде с 6 по 12 февраля. — Авт.) Сабыржан [Каримов] сдал мне две квитанции. Я еженедельно по субботам сдаю деньги бухгалтеру в бюро, — говорит Мирполат Каримов.

Аксакал села Тельман Рахым Отенов считает неправильным, когда могильщикам на кладбище «Акмырзабай-ата» «спускают план».

— Смерть, она от Аллаха. В этом селе много жителей, которые еле сводят концы с концами. Есть сельчане, живущие на 20–30 тысяч тенге в месяц. На зарплату Сабыржана живет его семья из 13 человек. Он не разбогател на рытье могил. Это честный труд. Нужно прекращать назначение плана. Если нет умерших, то где он найдет деньги, когда и сам еле выживает? — вопрошает аксакал.

«НУЖНО ВЫКАПЫВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 12 МОГИЛ»

Директор ТОО «Ритуал» Ганил Букеев не отрицает того, что давал работникам задание «сдавать не менее 12 квитанций» в месяц. Он говорит, что это продиктовано необходимостью: работникам нужно начислять заработную плату, платить налоги, возмещать расходы и получать прибыль, отмечает он.

— Мы частные предприниматели и не должны терпеть убытки. Нужно выкапывать не менее 12 могил, чтобы была возможность начислять зарплату работникам, покрывать расходы и платить налоги. Если не будет вырыто 12 могил, то они (говорит о работниках. — Ред.) мне не нужны. Я не буду покрывать расходы со своего кармана. Если честно, мне это кладбище (говорит о кладбище «Акмырзабай-ата». — Ред.) не нужно. Всё время там споры, — говорит директор ТОО Ганил Букеев.

По словам главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Шымкента Ерубая Куралбаева, «проблема на кладбище «Акмырзабай-ата» вызвана конфликтом между родственниками».

— На эту работу (говорит о могильщиках. — Ред.) люди со стороны не приходят. Работают те, кто знает тонкости этого дела, привычные к такому роду занятий. Однако если человек занимается копанием могил, он должен зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя. В связи с законом о среднем и малом бизнесе мы не можем вмешиваться в деятельность предпринимателей, занимающихся предоставлением ритуальных услуг, установлением памятных досок на могилах, — сказал Куралбаев.

По словам Ерубая Куралбаева, «статистики по количеству похороненных за год на городском кладбище не ведется». «Несмотря на то что кладбища и захоронения принадлежат государству, никаких препятствий по предоставлению ритуальных услуг нет. Строгих правил также нет», — отмечает он.

В законодательстве Казахстана говорится, что «представленные субъектами предпринимательства фактические данные о рассматриваемых государственным органом обстоятельствах считаются достоверными до тех пор, пока суд или государственный орган не установит обратное в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В законе уточняется, что проверка субъектов предпринимательства осуществляется один раз в полгода.

На территории города Шымкента расположено 37 мусульманских и христианских кладбищ, зарегистрировано несколько товариществ, специализирующихся на ритуальных услугах.

Дилара Иса, Радио Азаттык