Южный Казахстан перешел в режим повышенной готовности к паводкам. В Шымкенте прошло селекторное совещание с участием департамента по чрезвычайным ситуациям, акимами районов и городов по предупреждению весенних паводков на территории ЮКО, собщает пресс-служба акимата ЮКО.

На заседании были рассмотрены вопросы состояния водохранилищ региона, а также подготовительные мероприятия по предупреждению весенних паводков, селей, снежных лавин, оползней.

Руководитель департамента чрезвычайных ситуаций Н. Дербисов сообщил о проведенных исследовательских работах в местах, представляющих угрозу паводков, в частности в Шардаринском водохранилище, Коксарайском контррегуляторе и реке Сырдарья.

Наполняемость Шардаринского водохранилища — 78%

В результате исследований выяснилось, что в Шардаринском водохранилище собрано 4 миллиарда 077 миллионов кубометров воды. Наполняемость составила 78%. Если учитывать 1500 кубических метров поступающей воды, есть риск заполнения водохранилища. В случае полного заполнения водохранилища, лишнюю воду планируется сбрасывать в Сырдарью.

Директор филиала РГП ЮКО «Казсушар» М. Егенов сообщил, что учреждение «Казгипроводхоз», возможно, предоставит разрешение для сбора 5 миллиардов 200 миллионов кубометров в Шардаринском водохранилище до 28 февраля.

«В течение трех недель в Департаменте чрезвычайных ситуаций зарегистрировано три штормовых предупреждения, по которым направлены инструктажные письма акимам районов о переходе в режим повышенной готовности и подготовки региона, а также оповещений через радио, телеканалы и СМС сообщения на мобильные телефоны»,- сказал Н. Дербисов.

Выступая на заседании, глава региона поручил проработать вопросы затронутые на повестке дня, по которым в каждом регионе ведутся работы, а также дал ряд конкретных поручений.

Также аким отметил, что при выпадении осадков вода выходит из ирригационных сетей и некоторые улицы затапливает водой, тем самым доставляя жителям лишние хлопоты. Глава региона подчеркнул, что это является следствием неправильной работы ирригационных сетей. Ж. Туймебаев поручил акиму города разработать карту населенных пунктов, включенных в Шымкент и провести исследовательские работы для строительства ирригационных сетей.

Кроме того, в целях регулирования ирригационной системы области и города, поручил подготовить специальную схему.

Подводя итоги совещания, аким области поручил: вести ежедневный мониторинг по рекам и водохранилищам, взять эту работу под строгий контроль;

в случае чрезвычайных ситуаций предоставлять в ускоренном порядке информацию в аппарат акима области и департамент по чрезвычайным ситуациям;

обеспечить сохранность безопасного режима заполнения водохранилищ; проверить защитные дамбы в районах и городах;

провести информационно-разъяснительную работу населению в возможных регионах, в которых имеет место чрезвычайные ситуации;

в экстренном порядке очистить каналы рек, а также иметь в наличии все необходимые средства для различных обстоятельств.

Наряду с этим, обязал Ж. Бокенбаева рассмотреть все условия для того, чтобы сохранить состояние каждого дома в случае чрезвычайных ситуаций, принять во внимание необходимость предотвращения весенних паводков.

По сообщению Казгидромета, в ближайший месяц в области ожидается потепление до +15 градусов. В горной местности лежит снег толщиной до 1,5 метров. Но риск резкого таяния снега не наблюдается.