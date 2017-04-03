В нашем городе много делают для его благоустройства. Это радует! Вот и жители нашего дома 215 «A», что на улице Валиханова, радовались, когда пару лет назад во дворе асфальтировали дорожки, делали такие аккуратненькие бордюрчики, беседочки ставили.
Но радоваться нам пришлось до первых дождей. Может, «дорожные» рабочие стоки позабыли сделать, может еще что-то, только вот в дождливую погоду несчастные жители 3-х подъездов дома занимаются «прыжками через воду». Потому как в этот период у нас не просто лужи, а одно большое озеро. Эти «прыжки» приходится выполнять всем, от «мала до велика».
В этом году осень и зима выдались особенно дождливыми, а весна вообще «радует» водяными потоками. Вот и пытаемся мы не только научиться прыгать, но еще и летать. Правда, не получается пока… А мокрые ноги и грязные брюки – это что, ерунда!
А в остальном красота осталась – бордюрчики, беседочки. Хочется спросить, а кто ошибки исправлять будет? И где еще умельцы «безрукие» озер понаделали? Или мы еще пару лет поживем и летать научимся?
Автор: Юлия Нуралиева.
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7 Комментариев Включено "Как жаль, что люди не летают"
У нас все люки все во дворе закатали в асфальт+дополнительный поворот забит так, что все течёт во двор. Момышулы-Иляева, двор канцтовары Абди. Мало того, на нашем доме 2 вывески с названием улиц: одна — Момышулы 16, а другая — Иляева 11. И писали, и звонили, и на сайт акимата фото и видео нашей «красоты водяной» посылали, а воз и ныне там. Вот так и живём
Профессионализм упал ниже плинтуса. Поэтому всё везде через одно место.
Я однажды была на западе Украины, там дожди были через день. Ни одной лужи! Всегда сухая обувь. Грязи и слякоть нет. Я поймала себя на мысли, что не приходится подол юбки поднимать что бы не попасть а грязь. Почему у нас так нельзя 😠???
Луж, грязи и слякоти у них нет, зато «фашистов-бЕндеровцев» полным-полно! )))
3 микрорайон дом 2, даже после небольшого дождя двор полностью заливает водой, в придачу с соседних домов вода стекает также в наш двор… уже несколько лет двор практически не просыхает…
Пакеты на обувь — и вперед!
Все это называется МОДЕРНИЗАЦИЯ! Мода такая))