Как жаль, что люди не летают

В нашем городе много делают для его благоустройства. Это радует! Вот и жители нашего дома 215 «A», что на улице Валиханова, радовались, когда пару лет назад во дворе асфальтировали дорожки, делали такие аккуратненькие бордюрчики, беседочки ставили.

Но радоваться нам пришлось до первых дождей. Может, «дорожные» рабочие стоки позабыли сделать, может еще что-то, только вот в дождливую погоду несчастные жители 3-х подъездов дома занимаются «прыжками через воду». Потому как в этот период у нас не просто лужи, а одно большое озеро. Эти «прыжки» приходится выполнять всем, от «мала до велика».

В этом году осень и зима выдались особенно дождливыми, а весна вообще «радует» водяными потоками. Вот и пытаемся мы не только научиться прыгать, но еще и летать. Правда, не получается пока… А мокрые ноги и грязные брюки – это что, ерунда!

А в остальном красота осталась – бордюрчики, беседочки. Хочется спросить, а кто ошибки исправлять будет? И где еще умельцы «безрукие» озер понаделали? Или мы еще пару лет поживем и летать научимся?

Автор: Юлия Нуралиева.