Полицейский сбил девочку насмерть в Туркестане

В ЮКО арестован сотрудник полиции за смертельный наезд на ребенка. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру ЮКО.

Рядовому патрульной службы ЛОВД станции Туркестан грозит до пяти лет тюрьмы за смертельный наезд на ребенка. Под колесами его автомобиля скончалась семилетняя девочка, ее старший брат получил многочисленные травмы.

Правда, от общественности этот случай скрывали больше месяца, и вот только сегодня о нем сообщил прокурор Управления прокуратуры ЮКО Руслан Абдраимов.

Известно, что авария произошла 1 марта на одной из улиц Туркестана. Девочка и ее старший брат стояли на светофоре в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент на них налетела машина. Сам рядовой не пострадал, и его тут же задержали. По данным прокурора, автомобиль летел со скоростью 120 километров в час.

Задержанный мужчина сообщил, что так торопился, потому что опаздывал на работу, хотя авария произошла в 11.30.

К слову, в линейной полиции виновник ДТП успел проработать только месяц. По данным прокуратуры, в данное время дело с обвинением передается в суд.