Шымкентцы отметили Благовещенье. Во всех храмах города прошли торжественные богослужения, которые, несмотря на будний день, собрали несколько сотен прихожан. Не обошлось и без награждений.
На малом входе по благославлению Патриарха Московского всея Руси Кирилла клирик Никольского кафедрального собора, протоиерей Александр Могилевский награжден палицей.
Главные праздничные события прошли в Свято-Никольском кафедральном соборе Шымкента по улице Туркестанской. Архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий возглавил праздничную Божественную Литургию в Никольском кафедральном соборе. Владыке сослужилo духовенство собора.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка поздравил всех прихожан с праздником и преподал всем Архипастырское благословение.
На Благовещение существует обычай выпускать птиц, которые жили в клетке. «Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы. Мы становимся свободными, когда мы устремляемся к небу, когда мы побеждаем самих себя. Тогда никакие внешние обстоятельства не способны поработить нас, потому что свободу, о которой говорит апостол Павел, принес нам сам господь», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди на Благовещение.
Праздник Благовещения связан с библейской историей о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Богородица узнала об этом за девять месяцев от Рождества Христова.
Архангел Гавриил принес Деве Марии самую светлую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, и Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему».
Протоиерей Александр: «Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает людей ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью».
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1 Комментарий Включено "Шымкентцы отметили Благовещенье"
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http://www.eparhiya.kz
https://mitropolia.kz/ru/novosti/sluzhby/5742-2017-04-06-14-09-38.html