Священная гора Казыгурт зарастает мусором

Спонтанная экологическая акция прошла в минувшие выходные в Казыгурте. Коллектив Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры по ЮКО решил посвятить восхождение на священную гору 20-летию образования Комитета. Но одним восхождением не обошлось. О том, как связаны между собою экология и правовая статистика, рассказала Саида Турсуметова.

Оставив в душном городе уют, сотрудники Комитета по правовой статистике и спецучетам отправляются на природу — к священной горе Казыгурт. Главная цель похода — не пикник у подножья, а именно — восхождение.

Слова напутствия и инструктаж, как вести себя во время подъема, дает известный казахстанский альпинист Марс Садыков. И вот те, кто не побоялся и рискнул, выдвигаются в путь.

Гора Казыгурт, хотя и кажется на первый взгляд легкой для подъема, однако, суеты не любит. А потому взбираться на неё лучше спокойно, наслаждаясь потрясающими видами, открывающимися взору.

А уже на вершине, едва переведя дух, участники восхождения делятся своими впечатлениями.

Вдоволь налюбовавшись открывшейся панорамой, участники восхождения делают совместное фото на память. А после… спуск обратно. И вот тут начинается самое неприглядное — масштабные стихийные свалки. Отходов на священной горе столько, что любому неравнодушному станет не по себе. Пройти мимо такого специалисты Комитета не в силах.

Эта гора мусора — лишь малая часть того, что обычно оставляют как на вершине, так и на подступах к ней туристы и паломники. Обращаясь к богам с просьбой даровать благополучие, некоторые совершенно не стесняясь, оставляют после себя горы мусора. И такая ситуация происходит сегодня, увы, повсеместно.

Сотрудники комитета не призывают отказываться от выезда на природу. Напротив! Но при этом они настаивают на культурном (!!!) пребывании. Иначе такими темпами отдыхать скоро будет негде. Вместо цветочных полян в живописных ущельях гор останутся лишь горы мусора.