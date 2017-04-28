В Шымкенте проседает асфальт на городских улицах

Пока в центре Шымкента полным ходом ведется ямочный ремонт дорог, жители микрорайонов задаются вопросом, кто и когда будет устранять провалы асфальта, которые образовались на дорогах после модернизации инфраструктуры.

В 11 микрорайоне Шымкента полным ходом ведутся работы по замене высоковольтного электрического кабеля. Планируется осуществить замену 450 метров электрических подземных сетей. Электрики обещают, что разрушенный ими новый тротуар, обязательно приведут сами в порядок.

«Мы планируем завершить все работы в течение 5-6 дней. После чего приведем в надлежащий вид повреждённую нами брусчатку», — говорит Айдос Айменов, старший мастер.

Как известно, ломать не строить, а давать обещания гораздо легче, чем выполнять их. В прошлом году, примерно в это же время, по улице Орынбай акына и Уалиханова была начата модернизация тепловых магистральных и внутриквартальных надземных и подземных сетей, общей протяженностью 6,5 км. Тогда строительная компания ТОО «Каз Оил Сервис» клятвенно заверила, что после окончания работ приведет в надлежащий вид разрушенное дорожное полотно и тротуар. После странного «ремонта» залатанный асфальт просел. Простыл и след сотрудников ТОО.

В городском отделе ЖКХ просят не делать из этого трагедию. Там уверяют, что строительные компании, проводившие модернизацию тепловых сетей и повредившие асфальт, никуда не исчезли. Ремонт они сделают, причем, за свой счет, правда, не сиюминутно.

«В настоящий момент подрядной организации дано предписание о скорейшем устранении. В связи с погодными условиями до 10-15 июня эти работы по восстановлению дорожного полотна будут проведены. Также была просадка по улице Желтоксан и Толстого. В настоящий момент дано предписание, работы начаты», — говорит Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Согласно предписанию, после восстановления повреждённого дорожного полотна, подрядная организация обязана на протяжении 5 последующих лет, обслуживать дороги. Это и есть то самое — гарантийное обязательство.

А шымкентцы размещают в социальных сетях многочисленные более глубокие провалы на городских дорогах. Асфальт там был положен после проведения строительных работ коммунальщиков. Кто будет отвечать за дырявую дорогу? — интересуются горожане.