В Шымкенте создали клуб молодых предпринимателей. Его участникам 30-40 лет. Каждый из них владеет собственным делом. Первая встреча бизнесменов состоялась в отеле «Риксос». Участие в неформальной беседе принял и аким области Жансеит Туймебаев.
Пока их сверстники лежат на диване и мечтают заработать миллион, эти ребята уже открыли собственное дело. Начинали с малого, порой уходили в минус, но в итоге добились своего. Сегодня молодые предприниматели — владельцы молочных ферм, сельхозпредприятий, заводов, салонов красоты и кофеен.
Добившись немалых успехов в своем деле, бизнесмены решили, что пришло время объединить силы, знания, ресурсы. Инициатива создания клуба молодых бизнесменов принадлежит Палате Предпринимателей ЮКО.
Аскар Абубакиров, директор Палаты Предпринимателей ЮКО: «Сегодня первая встреча участников клуба молодых предпринимателей. Его участникам от 20 до 40 лет. Формат встречи — без галстуков. Это площадка, на которой наши бизнесмены могут предлагать свои идеи, обсуждать проблемы бизнеса и вместе искать пути решения. Здесь можно обмениваться креативными идеями, заводить новые полезные знакомства. Мы считаем, что бизнес должен быть консолидированным».
Один из участников клуба — молодой бизнесмен Нурлан Кабиштаев. Экономист по образованию, он закончил университет Сулеймана Демиреля, а степень MBA получил в Женевской бизнес-школе. В свои 27 лет Нурлан руководит группой компаний по производству продуктов питания, стройматериалов и сельхозпродукции. На него работают десятки людей.
Нурлан Кабиштаев, предприниматель:»До того как заняться бизнесом, работал в квази-государственных секторах, в частных организациях. Бизнесом начал заниматься около 3-4 лет назад. На сегодняшний день, мы являемся крупнейшим производителем молока, зерновых культур в области, есть планы по развитию переработки».
По словам Нурлана, списки богатейших людей нередко возглавляют люди до 30 лет. Их достижениями необходимо стимулировать молодежь, создавая ассоциации и клубы.
Нурлан Кабиштаев, предприниматель: «Клуб, созданный для молодых предпринимателей- актуален. ЮКО — кузница кадров, в нашем регионе много молодых людей, которые занимаются предпринимательством в сфере торговли, предоставления услуг. Поэтому я считаю, что создание клуба даст стимул для консолидации молодого бизнес-поколения и рождения новых идей».
Идею создания клуба предпринимателей поддержал глава Южного Казахстана. Жансеит Туймебаев около двух часов беседовал с молодыми бизнесменами. Выслушал их идеи и предложения. В свою очередь, глава региона предложил превратить ЮКО в местную Францию или Италию. Другими словами, поднять уровень области до уровня европейских стран.
В ходе беседы прозвучала идея создания постоянно действующей выставки товаров народного хозяйства. В качестве площадки можно использовать комплексы, предназначенные для той-бизнеса, отметили представители власти. Спустя два часа Жансеит Туймебаев покинул встречу, а молодежь осталась, чтобы обменяться контактами и познакомиться.
Было принято решение, что на следующих встречах участников клуба будут подняты конкретные проблемы бизнеса, предложены пути их решения. Молодые предприниматели, возможно, создадут общий чат в социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться друг с другом. К слову, стать участником клуба может любой желающий предприниматель. Ограничения только возрастные — до 40 лет.
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2 Комментариев Включено "В Шымкенте создали клуб молодых предпринимателей"
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Очень рад созданию клуба. Действительно радует, когда молодые предприниматели активно повышают свои качества, раскрывают новые стороны своих талантов.
Но думаю Вам не помешает совет опытного специалиста.
Кунанбаев Искандер. 67 лет. Инженер механик — конструктор. Разработка и улучшение любых технологий. Владею инструметом ГЕМБА КАЙДЗЕН.
Изучаю новое движение траблшутерства. Готовлю цикл лекций по креативу, изобретательству и улучшенных навыков. Могу поделиться.
Естественно вначале совершенно бесплатно. Хочу быть участником вашего клуба. Оказать содействие в обучение работников коллективов творчеству.