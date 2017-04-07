В Шымкенте создали клуб молодых предпринимателей. Его участникам 30-40 лет. Каждый из них владеет собственным делом. Первая встреча бизнесменов состоялась в отеле «Риксос». Участие в неформальной беседе принял и аким области Жансеит Туймебаев.

Пока их сверстники лежат на диване и мечтают заработать миллион, эти ребята уже открыли собственное дело. Начинали с малого, порой уходили в минус, но в итоге добились своего. Сегодня молодые предприниматели — владельцы молочных ферм, сельхозпредприятий, заводов, салонов красоты и кофеен.

Добившись немалых успехов в своем деле, бизнесмены решили, что пришло время объединить силы, знания, ресурсы. Инициатива создания клуба молодых бизнесменов принадлежит Палате Предпринимателей ЮКО.

Аскар Абубакиров, директор Палаты Предпринимателей ЮКО: «Сегодня первая встреча участников клуба молодых предпринимателей. Его участникам от 20 до 40 лет. Формат встречи — без галстуков. Это площадка, на которой наши бизнесмены могут предлагать свои идеи, обсуждать проблемы бизнеса и вместе искать пути решения. Здесь можно обмениваться креативными идеями, заводить новые полезные знакомства. Мы считаем, что бизнес должен быть консолидированным».

Один из участников клуба — молодой бизнесмен Нурлан Кабиштаев. Экономист по образованию, он закончил университет Сулеймана Демиреля, а степень MBA получил в Женевской бизнес-школе. В свои 27 лет Нурлан руководит группой компаний по производству продуктов питания, стройматериалов и сельхозпродукции. На него работают десятки людей.

Нурлан Кабиштаев, предприниматель:»До того как заняться бизнесом, работал в квази-государственных секторах, в частных организациях. Бизнесом начал заниматься около 3-4 лет назад. На сегодняшний день, мы являемся крупнейшим производителем молока, зерновых культур в области, есть планы по развитию переработки».

По словам Нурлана, списки богатейших людей нередко возглавляют люди до 30 лет. Их достижениями необходимо стимулировать молодежь, создавая ассоциации и клубы.

Нурлан Кабиштаев, предприниматель: «Клуб, созданный для молодых предпринимателей- актуален. ЮКО — кузница кадров, в нашем регионе много молодых людей, которые занимаются предпринимательством в сфере торговли, предоставления услуг. Поэтому я считаю, что создание клуба даст стимул для консолидации молодого бизнес-поколения и рождения новых идей».

Идею создания клуба предпринимателей поддержал глава Южного Казахстана. Жансеит Туймебаев около двух часов беседовал с молодыми бизнесменами. Выслушал их идеи и предложения. В свою очередь, глава региона предложил превратить ЮКО в местную Францию или Италию. Другими словами, поднять уровень области до уровня европейских стран.

В ходе беседы прозвучала идея создания постоянно действующей выставки товаров народного хозяйства. В качестве площадки можно использовать комплексы, предназначенные для той-бизнеса, отметили представители власти. Спустя два часа Жансеит Туймебаев покинул встречу, а молодежь осталась, чтобы обменяться контактами и познакомиться.

Было принято решение, что на следующих встречах участников клуба будут подняты конкретные проблемы бизнеса, предложены пути их решения. Молодые предприниматели, возможно, создадут общий чат в социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться друг с другом. К слову, стать участником клуба может любой желающий предприниматель. Ограничения только возрастные — до 40 лет.