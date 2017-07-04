В Астане принято окончательное решение по делу ТОО «Ордабасы кус»

Абсурдная ситуация с одним днем просрочки товара на таможенном складе, грозившая срывом инвестпроекта, завершилась в пользу предпринимателя. В Астане принято окончательное решение по административному делу о конфискации товара, предназначенного для ТОО «Ордабасы кус», сообщает palata.kz.

Поставлена точка в судебном споре по таможенному правонарушению, который длился более 9 месяцев.

Напомним, что в октябре прошлого года за помощью в Палату предпринимателей ЮКО обратилось ТОО «Ордабасы кус». Единственный в стране птицекомплекс по производству индейки, решивший в два раза увеличить свои мощности, заключил соглашение о финансировании инвестпроекта с АО «КазАгроФинанс». «КазАгроФинанс» должно было закупить и передать в лизинг турецкое оборудование.

Практически все оборудование было уже завезено, оставалась лишь одна из его частей — плоскодонный силос для хранения зерна. Именно по нему АО «КазАгроФинанс» (по причине халатности) несвоевременно произвело таможенное оформление и не продлило срок временного хранения на СВХ. Из-за одного дня просрочки товара суд привлек «КазАгроФинанс» к адмответственности в виде штрафа в сумме 106 тыс. тенге и дополнительной меры взыскания — конфискации плоскодонного силоса на 60 млн. тенге.

Оборудование, которое еще не оприходовано предпринимателем и являлось собственностью квазигосударственного предприятия, судом было конфисковано в пользу государства.

Предприниматель обегал все инстанции в поисках решения данного вопроса, в то время, когда виновник проблемы – КАФ – занял выжидательную позицию и не особо пытался сохранить выделенные бюджетные деньги. Складывалось впечатление, что КАФу все равно, и он не понимает о последствиях халатности их сотрудников.

Дело в том, что приобретение целого оборудования было профинансировано из Национального фонда на 900 тысяч долларов США. А при реализации конфискованного товара (177,3 тыс. долл.США) он будет продан по цене металлолома, поскольку это лишь одна часть целого оборудования, а оно в Казахстане никому не нужно, кроме «Ордабасы кус».

Доводы юристов Палаты предпринимателей ЮКО во всех инстанциях о том, что конфискация госорганами государственного товара в доход государства — экономически нецелесообразна, не были услышаны. Как и доводы о том, что это наносит ущерб развитию агропромышленного комплекса и дальнейшему функционированию предприятия в целом.

И если учесть, что предприятие загодя подготовило новые кадры для нового проекта, то срыв инвестпроекта грозил сокращением работников (безработными могли стать жители 6-7 близлежащих аулов) и социальной напряженностью.

Вопрос, не нашедший своего решения на региональном уровне, был поднят на Совете по защите прав предпринимателе и противодействию коррупции и был направлен в НПП «Атамекен».

Предприниматель также был принят на личном приеме Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Болатом Палымбетовым. Бизнес-омбудсмен направил письмо на имя Генерального Прокурора РК об отмене конфискации товара по данному административному делу. Генеральный прокурор внес кассационный протест в Верховный суд. 3 июля 2017 года Постановлением Кассационной судебной коллегии Верховного суда РК кассационный протест Генеральной прокуратуры РК по ходатайству «Казагрофинанс» удовлетворен, изменены судебные акты по данному административному делу — отменена конфискация товара на сумму более 60 млн. тенге.

Таким образом, НПП РК «Атамекен» и аппарат Бизнес-омбудсмена оказали содействие не только отечественному товаропроизводителю – ТОО «Ордабасы кус», но также помогли с разрешением судом дела по принципу справедливости — с учетом экономической эффективности назначенного наказания.