Внимание! Прошу разъяснить закон

15
2207

Пожалуйста, разъясните содержание статьи закона: Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Так гласит закон.

Ситуация: Компания сидит в кафе празднует день рождения. Весело погуляли, вышли из кафе, сели в такси и разъехались по домам. Приехав во двор дома, один из друзей вышел из такси и направился к подъезду своего дома. По пути его остановил участковый и попросил предъявить документы. После проверки документов, участковый задал вопрос: «Ты что пьяный?»

«Да, я выпил, иду домой, вот мой подъезд», — ответил задержанный.

«Пройдемте со мной в опорный пункт», — предложил участковый… закончилось тем, что парня повезли в наркодиспансер на экспертизу.

Вопрос: «Парень шел домой, ничего не нарушал, не ругался, не кричал, не приставал, просто шел домой. Имел ли право в таком случае его задержать полицейский. Если да, то разъясните как человеку из кафе попасть домой «незамеченным».

Автор: Светлана Пляскина.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

15 Комментариев Включено "Внимание! Прошу разъяснить закон"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Sh Nargiza

Не имел ни какого права!

Голос ЗА8-1Голос ПРОТИВ Ответить
8 дней 3 часов назад
Нурзия Тлеукабылова

Интересно услышать ответ

Голос ЗА80Голос ПРОТИВ Ответить
8 дней 3 часов назад
Зульфия Русметовна Рыскулова

А где ответ!!! и будет ли он?????

Голос ЗА60Голос ПРОТИВ Ответить
8 дней 2 часов назад
Нурик

Участковый превысил должностное полномочие, пользуясь служебным положением. Состав адмправонарушения не полный. Да он выпил, но никого не оскорблял, не к кому не приставал, в общественном месте не ссал, голым не ходил и тому подобное, а ровно шел домой. А это — не нарушение. А для адм протокола ему нужны 2 свидетеля или понятых, чтобы подтвердить что он нарушал общественный порядок. И пусть потребует своего обязательного участия в адмсуде этот парень, и пусть там ему докажут полноту адм нарушения.

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
6 дней 21 часов назад
Канат Нурекешов

Джохар Утебеков (Jokhar Utebekov), Жанна Мухамади — может наши юристы прокомментируют эту ситуацию?

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
8 дней 2 часов назад
ЭКОЛОГ@юрист.*)

Суд решит…. лживый)) Пиво и водяру сегодня можно купить в любое время суток в Шымкенте,, а мусора специально прикапываются.*)

Голос ЗА7-1Голос ПРОТИВ Ответить
8 дней 1 час назад
Алекс

А что тут объяснять? Участковый не прав! В законе четко сказано: появление в общественных местах в состоянии опьянения, ОСКОРБЛЯЮЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ. А виновный только ПОЯВИЛСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ!!!

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 23 часов назад
Кайрат

Протокол составили?

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 23 часов назад
Eygheny

Правильно с алкоголем нужно бороться всеми способами, это враг человека и не бывает культурно выпивших людей

Голос ЗА0-9Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 20 часов назад
Елена Пономарева

Очень частая ситуация между прочим, тоже хотелось бы услышать ответ юриста!

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 19 часов назад
Татьяна

очень хотелось бы получить ответ юриста.

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 8 часов назад
Татьяна

Где можно прочитать ответ на поставленный вопрос?

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
7 дней 3 часов назад
Петракл

А меня эта ситуация не удивляет. Еще хотят повысить доверие к полиции населения. Если они ездят не на служебной машине, а на личном транспорте и в тихаря снимают сзади «клиента», надеясь заснять, как он бросит окурок. Чтобы потом развести человека на пару штук тенге «покушать»

Голос ЗА100Голос ПРОТИВ Ответить
6 дней 9 часов назад
Татьяна

Юристы! Почему молчите. Хочу ответ юриста. разъясните пожалуйста.

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
6 дней 6 часов назад
Светлана

А ответа юристов так и нет………………. Вопрос остался без ответа.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 43 минут назад
wpDiscuz