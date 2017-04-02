Пожалуйста, разъясните содержание статьи закона: Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.
1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Так гласит закон.
Ситуация: Компания сидит в кафе празднует день рождения. Весело погуляли, вышли из кафе, сели в такси и разъехались по домам. Приехав во двор дома, один из друзей вышел из такси и направился к подъезду своего дома. По пути его остановил участковый и попросил предъявить документы. После проверки документов, участковый задал вопрос: «Ты что пьяный?»
«Да, я выпил, иду домой, вот мой подъезд», — ответил задержанный.
«Пройдемте со мной в опорный пункт», — предложил участковый… закончилось тем, что парня повезли в наркодиспансер на экспертизу.
Вопрос: «Парень шел домой, ничего не нарушал, не ругался, не кричал, не приставал, просто шел домой. Имел ли право в таком случае его задержать полицейский. Если да, то разъясните как человеку из кафе попасть домой «незамеченным».
Автор: Светлана Пляскина.
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15 Комментариев Включено "Внимание! Прошу разъяснить закон"
Не имел ни какого права!
Интересно услышать ответ
А где ответ!!! и будет ли он?????
Участковый превысил должностное полномочие, пользуясь служебным положением. Состав адмправонарушения не полный. Да он выпил, но никого не оскорблял, не к кому не приставал, в общественном месте не ссал, голым не ходил и тому подобное, а ровно шел домой. А это — не нарушение. А для адм протокола ему нужны 2 свидетеля или понятых, чтобы подтвердить что он нарушал общественный порядок. И пусть потребует своего обязательного участия в адмсуде этот парень, и пусть там ему докажут полноту адм нарушения.
Джохар Утебеков (Jokhar Utebekov), Жанна Мухамади — может наши юристы прокомментируют эту ситуацию?
Суд решит…. лживый)) Пиво и водяру сегодня можно купить в любое время суток в Шымкенте,, а мусора специально прикапываются.*)
А что тут объяснять? Участковый не прав! В законе четко сказано: появление в общественных местах в состоянии опьянения, ОСКОРБЛЯЮЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ. А виновный только ПОЯВИЛСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ!!!
Протокол составили?
Правильно с алкоголем нужно бороться всеми способами, это враг человека и не бывает культурно выпивших людей
Очень частая ситуация между прочим, тоже хотелось бы услышать ответ юриста!
очень хотелось бы получить ответ юриста.
Где можно прочитать ответ на поставленный вопрос?
А меня эта ситуация не удивляет. Еще хотят повысить доверие к полиции населения. Если они ездят не на служебной машине, а на личном транспорте и в тихаря снимают сзади «клиента», надеясь заснять, как он бросит окурок. Чтобы потом развести человека на пару штук тенге «покушать»
Юристы! Почему молчите. Хочу ответ юриста. разъясните пожалуйста.
А ответа юристов так и нет………………. Вопрос остался без ответа.