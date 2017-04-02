Внимание! Прошу разъяснить закон

Пожалуйста, разъясните содержание статьи закона: Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Так гласит закон.

Ситуация: Компания сидит в кафе празднует день рождения. Весело погуляли, вышли из кафе, сели в такси и разъехались по домам. Приехав во двор дома, один из друзей вышел из такси и направился к подъезду своего дома. По пути его остановил участковый и попросил предъявить документы. После проверки документов, участковый задал вопрос: «Ты что пьяный?»

«Да, я выпил, иду домой, вот мой подъезд», — ответил задержанный.

«Пройдемте со мной в опорный пункт», — предложил участковый… закончилось тем, что парня повезли в наркодиспансер на экспертизу.

Вопрос: «Парень шел домой, ничего не нарушал, не ругался, не кричал, не приставал, просто шел домой. Имел ли право в таком случае его задержать полицейский. Если да, то разъясните как человеку из кафе попасть домой «незамеченным».

Автор: Светлана Пляскина.