Мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера задержали гвардейцы и полицейские в Шымкенте, сообщает Otyrar.KZ.

В Шымкенте военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками районного управления полиции Енбекшинского района задержали 40-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства.

Задержанный подозревается в убийстве 56-летнего жителя города.

Тело было обнаружено в жилом доме в микрорайоне Коксай-2 с колото-резанными ранами в области груди.

Выяснилось, что преступление было совершено 26 ноября во время застолья при распитии спиртных напитков. Произошел конфликт, в результате которого гражданин М. нанес ножевые ранения гражданину Б.

Благодаря совместным действиям вечером мужчина был задержан по улице Ш. Уалиханова и доставлен в полицию.