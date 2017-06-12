Аким ЮКО остался крайне недоволен увиденным в Ордабасинском районе

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев остался крайне недоволен увиденным в Ордабасинском районе.

«Внешний вид зданий оставляет желать лучшего. Каждый в своем дворе должен нести ответственность за чистоту зданий. Государство провело газ и воду, остальную работу нужно делать самим. Состояние этих домов не выдерживает никакой критики. Сложившуюся ситуацию в этом поселке я беру на личный контроль. Отмечу очень низкую организацию работы акимов», — критически высказался Жансеит Туймебаев в ходе внеплановой рабочей поездки в сельский округ Торткуль Ордабасинского района, где посетил несколько социальных объектов.

В первую очередь, глава ЮКО ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению территорий многоэтажных жилых домов. Как стало известно, штукатурные, отделочные работы и побелка фасадов ряда двухэтажных домов не проводились вообще. Работа по уборке территорий не выдерживает никакой критики. Поговорив с местными жителями, аким области напомнил о личной ответственности каждого жителя.

Затем глава региона посетил здание дома потребителей. У входа в здание расположена парикмахерская, в которой отсутствует вода.

«На дворе 21 век. Как можно объяснить отсутствие воды в парикмахерской в наше современное время? Есть ли вода в поселке? Если и есть, почему ее нет в этом помещении?» — возмущается глава региона, обращаясь к акиму поселка.

Далее аким области посетил магазин в поселке Торкуль, в котором торгует ученик школы, а сам магазин не соответствует санитарным требованиям.

Глава региона предупредил, что в следующих своих визитах в районы, помимо установленных объектов, посетит и внеплановые объекты для ознакомления с реальной ситуацией.