В Шымкенте по улице Капал батыра провалилась под землю проезжая часть

Передвигаться на авто и не угодить в яму по автомагистрали с интенсивным движением не так то просто. В результате просадки грунта и провалов в асфальте в негодность пришла целая полоса автомагистрали из 4-х имеющихся по улице Капал Батыра, в районе микрорайона Южный.

Причиной просадки послужило некачественное проведение земляных работ после прокладки канализационных труб. Вернее, непроведение земляных работ вообще.

Нурлан Бектурсынов, руководитель отдела ЖКХ Шымкента: «Подрядчиком по проведению этих работ была ТОО «Грант Тел». Сумма договора была 487 миллионов, работы проводились в 2015-2016 году. Срок завершения был 2016 год, сентябрь месяц. В настоящее время выявлено, что полотно асфальтового покрытия, которое было заделано после проведения работ, в нескольких местах наблюдается провал. Согласно этого нами был выписан штраф этой компании ТОО «ГрантТел» в сумме 3,5 млн тенге. Они его оплатили».

Пока власти штрафуют недобросовестных строителей, автолюбители Шымкента простаивают в километровых пробках.

«Дорога вся разбита, разве так можно? Уже не знаешь, где ехать, чтобы не угодить в ухаб»- жалуется водитель.

«Ладно, провели работы. Так будьте любезны восстановить все как было. Почему мы должны страдать от этого?» — удивлен еще один автовладелец.

По словам специалистов городского отдела ЖКХ, представители ТОО «ГрантТел» уже приступили к работам по восстановлению дорожного полотна согласно гарантийному обязательству.

Бахром Абдуллаев