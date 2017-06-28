Акимат Шымкента в социальной сети Инстаграм запустил необычный интернет-опрос. Пользователям интернета предлагается ответить на вопрос: «Кого можно назвать настоящим шымкентцем?»

«Нам стало интересно – кого можно назвать настоящим шымкентцем? Какими качествами он должен обладать? Нам думается, что настоящий житель нашего любимого Шымкента любит свой город, никогда не бросает мусор мимо урны, уважает старших и всегда уступает место старшим, ни за что не плюется на улице, и… дополняйте в комментариях», — говорится в приамбуле проекта в аккаунте акимат.шымкент.

Подписчики с удовольствием отвечают на поставленный вопрос. Кто-то в шутку, а отдельные комментаторы более чем серьезны.

«Жароустойчивость. Стрессоустойчивость. Лохоустойчивость», — пишет пользователь Маржан 2708.

«Самые добродушные и отзывчивые, может быть чуточку не хватает культуры, — отмечает пользователь Бейбут Оралбек.

«Шымкент рай на земле, а люди в нем ангелы» — комментарий от ника Борзик1.

К этому часу интернет опрос собрал уже более трехсот комментариев. Сроки опроса пока неизвестны, но портрет настоящего шымкентца обещает быть интересным.