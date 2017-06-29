Они ушли, но остались. От «бывших» шымкентcких журналистов

Они ушли, но остались. Потому что по-настоящему уйти невозможно. В день работников СМИ социальные сети ломятся от поздравлений. Наш информационный портал Otyrar.KZ самые яркие поздравления от «бывших» сотрудников ТК «Отырар TV» и шымкентских СМИ, которые оставили яркий след в истории шымкентской журналистики. И это не просто поздравления, это небольшие трогательные истории — большая жизнь в маленьком комментарии.

Встречайте, наши звезды Евгений Дробязко и Жанар Барлыбаева, лучший театральный критик Шымкента Зинаида Витальевна Савина, журналист Руслан Бахтигареев, блестящий оператор Николай Иванов, красавица Алия Буриева…

Жанар Барлыбаева: мой роман с телевидением

Если хочешь, чтобы жизнь была насыщенная, интересная, не было время для скуки, и находился в состоянии постоянного цейтнота, надо выбирать эту профессию, день которой сегодня мы и отмечаем. За моими плечами нет журфака, а институт культуры. Но как многие мои коллеги, пришла в эту профессию по зову сердца и творческому порыву. И понесла культуру в массы не только со сцены, но и с экранов ТВ)))) Роман с телевидением начался в далекие 90-е. Нынче все круто изменилось. Время такое, стремительное. Но предназначение журналистики осталось прежним. Коллеги, дерзайте! Удивляйте других и себя! Творите! С праздником! У меня пока творческий отпуск…

Коля и ромашки

Николай Иванов: «Поздравляю с профессиональным праздником казахстанских журналистов, телеоператоров, видеоинженеров и всех тех, кто работает в СМИ. А цветочки ромашки для вас, дорогие девушки-журналисты. Я желаю вам больше интересных событий, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества! Будьте счастливы! Будьте здоровы! Любви и удачи! С праздником!»

Зинаида и Оскар Уайльд

Зинаида Савина: «С праздником, коллеги! Оскар Уайльд назвал журналистику организованным злословием. Это он нас обидел. Мы гораздо лучше: мы обладаем даром заполнять пустоту) Желаю всем оптимизма. А ягодки в подарок — вовсе не намек на «клубничку»: просто порадовать и пожелать, чтобы ваши репортажи были свежи, ярки, сочны!»

Евгений Дробязко: вот как вернусь!

Через неделю будет 19 лет, как я первый раз вышел в эфир и, собственно, попал в журналистику. Вёл новости, делал авторские программы, снимал сюжеты, репортажи, по делу — хвалил, но больше критиковал, воевал, обрёл кучу врагов, но ещё больше — друзей…

Каждый год в этот день отмечаю профессиональный праздник. Мне вручали премии, дипломы, грамоты, подарки: руководство родного города и области, и даже пару раз страны, депутаты, начальники управлений и департаментов, министры, председатели Союза журналистов и Верховного суда, и, естественно, шефы обоих телеканалов, где я работал и которые считаю родными.

Сколько их было — телевизоров, домашних кинотеатров, ноутбуков, планшетов, часов, парфюма, блокнотов, диктофонов, видеокамер, ваз, цветов, телефонов, конвертов с деньгами — не вспомнить, считай — не считай… Благодарю всех за признание!

Последние 5 лет меня поздравляют исключительно друзья и коллеги, и я тоже счастлив! В 2012 я ушёл из активной журналистики — сначала в пресс-службу ВС, потом в головной офис КТК, теперь вот я больше в интернет-журналистике. И ни разу не горюю, что меня никто ничем не награждает и ничего мне теперь не вручают.

Как уже сказал, свой вагон и маленькую тележку подарков я уже получил)) Пусть стимулируют молодых и тех, кто в кадре и «в поле». Вот как вернусь, тут уж от меня не отделаетесь))))

А сейчас я сам делаю себе подарки. В этом году — профессиональный праздник на берегу Черного моря) Коллеги, всех с праздником! Мира и добра, острых тем, востребованности, признания и креатива всем!!!

Руслан Бахтигареев: ее зовут Фарида

В редакции «Панорама Шымкента» было душно. Жаркое чимкентское солнце нещадно пекло. А ведь стоял поздний октябрь! Открытые настежь окна не спасали ситуацию.

Сидящая за столом женщина посмотрела на меня сквозь очки.

— Вы к редактору?

— А можно? — стушевался я.

— Да. Заходите.

В просторном кабинете сидел седовласый аксакал. Он ласково посмотрел на меня.

— С чем пожаловали, молодой человек?

— Я стихи пишу. Хотел у вас их опубликовать.

— Увы. Мы стихи не публикуем.

— Жаль, — расстроенно потянул я. — Спасибо.

Я уже схватился за ручку двери, собираясь уйти.

— Постойте, — окликнул меня главред. — А вы журналистом не хотите поработать?

— А можно?

— Ну, не в штате. Но на гонорарах. Конечно. Сейчас идите к той женщине, которая вас встретила. Ее Фарида зовут. Она вам даст задание.

Фарида Шарафутдинова дала задание — сделать опрос однокурсников на тему, что они знают о декабрьских событиях 86-го года.

Я писал заметку две недели. Заметку размером с колонку. Как я был счастлив, когда она вышла.

Потом было много редакторов-учителей — Екатерина Чирва (газета «48 часов. Криминальная хроника), Евгений Дробязко («Экстренный вызов»), на программе «Информбюро» на 31 канале учителями были все…

Безусловно было и много других людей, которые оказали на меня, на мое формирование огромное влияние. Всем безмерно благодарен. Перед всеми в большом долгу…

UPD. Надеюсь вам за меня не стыдно)))

З.Ы. Есть еще история из «Отырара», но она компроментирует третьих лиц))) Кто хочет прочесть, добро пожаловать на страничку Руслана.

Алия Буриева: все просто

Алия: «Валентина Куприяновна Куликова, Вячеслав Шварц, Зауре Оралбаева, Дина Трухина, Николай Иванов, Оксана Осадчук, Оксана Калашникова, Ольга Каплина, Евгений Дробязко, Мадина Момынова, Амина Шукпарова, Хафиз Булатов, Борис Приступа, Любовь Доброта, Николай Дорогов, Евгений Пэдуре, Камиль Тазутдинов, Дмитрий Воронин, Галина Троцан, Данияр Кудайбергенов, Алексей Гончаров, Марат Боранбаев, Алла Дикань, Елена Крупнина, Бахадур Тажибаев, Татьяна Дорохова, Михаил Кишкарев и все, кто вышел из «Отырара», искренне поздравляю с нашим общим праздником! Пусть в жизни будет больше позитива, интересных и интригующих новостей! Желаю вам удачи и вдохновения!»

Приносим свои извинения коллегам, что воспользовались публикациями, не спросив разрешения. Надеемся, что поймут и простят)