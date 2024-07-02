Чем запомнился профессиональный праздник работников СМИ в Шымкенте

В Шымкенте работники средств массовой информации отметили профессиональный праздник. Аким города Габит Сыздыкбеков лично поздравлял журналистов, операторов и видеоинженеров. Лучших представителей четвертой власти наградили. Торжество прошло под открытым небом на обновленном искусственном водоеме «Озеро».

Сегодня они словно звезды Голливуда позируют на красной дорожке в элегантных костюмах и платьях. На торжественную церемонию ко «Дню работников средств массовой информации» в Шымкенте пригласили журналистов, операторов, видеоинженеров, руководителей пресс-служб.

Лучших сотрудников отмечают благодарственными письмами. Крепким рукопожатием с главой Шымкента обменялся видеоинженер монтажа телекомпании OTYRAR Абзал Турабеков.

Абзал Турабеков, видеоинженер телеканала OTYRAR: «Сегодня, по случаю дня СМИ, я получил награду от акима за свою работу. Мне очень приятно, что мою работу отметили. В этот момент, хочу поздравить журналистов и коллег. Давайте и дальше из года в год отмечать свой праздник. Пусть наш народ будет в безопасности и будет мирное небо. Желаю нашему городу становится еще краше и лучше».

Профессиональный праздник в этом году отмечают под открытым небом, в самом сердце, открывшегося после масштабной реконструкции, искусственного водоёма «Озеро».

Жулдыз Шукенова, журналист, автор программы «Есть вопросы» на ТК OTYRAR: «Сегодня, значит, акимат Шымкента, аким Габит Сыздыкбеков поздравляет всех журналистов. Очень приятно, шикарное мероприятие. Локация хорошая, хорошо выбрали. Вечер только начинается. Спасибо большое нашей администрации за такой праздник. Всех журналистов и коллег поздравляю с профессиональным праздником. Желаю творческих успехов, неиссякаемого вдохновения и чтобы наша работа всегда приносила пользу нашему городу и нашей стране и нашим зрителям».

В каждой редакции есть собственные, уникальные методы и стратегии подачи информации. Все они направлены на решение социальных, коммунальных проблем и вопросов мегаполиса. Но главное, говорят жители — это желание что-то поменять, поделиться чем-то важным и просто интересным.

Глава мегаполиса поручил назвать сквер на «Спутнике» в честь журналистов. Ведь благодаря неравнодушию местных жителей и корреспондентов, не раз поднимавших вопрос благоустройства сквера, была презентована уютная площадка для отдыха и прогулок. Сквер построили на средства спонсоров, за рекордные 25 дней.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Поступило предложение назвать сквер «Спутник» — сквером журналистов. Я, со своей стороны полностью поддержал инициативу и поставил задачи перед своими заместителями и аппаратом акимата. Сейчас мы рассматриваем эту возможность».

Для сотрудников СМИ Шымкента сегодня звучат хиты в живом исполнении, возле искрящихся фонтанов, за изящно оформленными фуршетными столами гости вечера смогли на несколько часов отвлечься от от работы, которая для многих стала смыслом жизни.

Жанна Утебаева, директор медиахолдинга OTYRAR: «С днём работников СМИ! Желаю журналистам творческих успехов и вдохновения. Пусть у нас будет много позитивных и хороших новостей».

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «У вас нелегкая работа. Вы прилагаете все усилия, чтобы информировать наше общество и сообщаете жителям обо всех новостях, которые происходят в нашем городе и стране каждый день. Желаю вам крепкого здоровья!»

Сегодня в Шымкенте официально работают 176 средств массовой информации.

Все мы работаем, чтобы зрители, слушатели, читатели могли узнать о том, что происходит в городе. А потому в новом море информации смогли удержать любовь и внимание жителей. Пожалуй, в этом и заключается роль журналистов и команды неравнодушных единомышленников.