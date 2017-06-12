Популярную среди художников стену в Шымкенте закроют керамогранитом

Популярную среди уличных художников стену по улице Мадели кожа (бывшая ул. Астраханцева) в Шымкенте закроют керамогранитом, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев. 16 миллионов на ремонтные работы уже выделено.

На этой улице началась работа по облагораживанию подпорных стен. Обшивка будет не привычная шлакоблочная, стены выкладывают фасадной плиткой. Это не прихоть, а вынужденная мера, уверяют специалисты. Виной всему — высота стен, она составляет около трех метров. Шлакоблок может просто не выдержать и тогда стена рухнет.

Из городского бюджета было выделено 16 миллионов тенге. Рабочим предстоит обшить более двух тысяч квадратных метров.

А вот куда теперь переберутся графитисты, неизвестно. Уличные художники много лет назад облюбовали эту стену, а в последние годы именно на ней появляются композиции, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Первой стену украсил портрет Маншук Мамедовой, казахстанского стрелка, Героя ВОВ, затем как продолжение появилась картина взятия Рейхстага героями-казахстанцами.

1 из 3

Строители переживают, что графитисты теперь могут продолжить свое художество на новой облицовке. Ведь, по сути, это идеальный холст. Возможно, кроме средств на облицовку, теперь придется изыскивать и деньги на видеокамеры.