Необычное граффити нарисовали на ЖД станции в ауле

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Дежурный редактор Зарина Бахытжанова
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Железнодорожной станции «Темир» придали ярких красок. Теперь приезжающих гостей в поселке Шаульдер встречает яркая картина в этническом стиле.

Шымкентский граффитист Дмитрий Яковлев, совместно со своими коллегами из Москвы, решил скрасить будни сотрудников станции, и расписал крутую фотозону.

«Заказчики — это городская администрация этого посёлка, они решили так порадовать приезжающих гостей и местных жителей. Там построили небольшую площадь, установили Стеллу с часами, и в дополнение наша картина, которую мы нарисовали с ребятами из Москвы. Интересная работа, и очень много ярких красок использовано», — рассказал Дмитрий.

На полотне изображена парящая ласточка и караван верлюдов в пустыне, национальные казахские орнаменты и шаңырак, картина 23 метра в длину и три метра в ширину. И каждый рисунок на картине изображен не просто так, он несет свой особый глубокий смысл.

«Нарисована наша любимая казахстанская птичка-ласточка. Это образ домовитости и крепкой семьи. С ребятами нарисовали образное строение, которое символизирует древнее городище Отырар. Верблюд, как вы знаете, символизирует также шелковый путь. Ну и обязательно- Шаңырак»,- рассказал про работу художник «ArtGame» Дмитрий.

Граффити уже пользуется большой популярностью у местных жителей. К примеру дети с удовольствием делали селфи на их фоне. Художники надеются, что увидят еще много фотографий на просторе соцсетей на фоне их работы.

 

Алиса Бойко 

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