Шымкент: сотрудники полиции в 2020 году заблокировали более 100 интернет сайтов и закрасили более 500 граффити-объявлений

В результате профилактических рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкент в 2020 году, выявлено и заблокировано 111 интернет сайтов и страниц социальных сетей, на которых пропагандируются и рекламируются наркотические средства. Кроме того, выявлено и закрашено более 507 граффити-объявлений, размещенных на наружных стенах зданий и помещений на территории города.