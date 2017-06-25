Пожар в частном доме Шымкента едва не уничтожил крупный ресторан

Сегодня, примерно в 8 часов утра, сообщение о пожаре на пульт 101 поступило с улицы Диваева. По сообщению горожан огонь разгорелся во дворе дома, прилегающего к ресторану STUDIO 021.

На тушении были задействованы 3 единицы пожарной техники и около десятка пожарных. Улица была оцеплена полицией. На место происшествия вызвали энергетиков, которые обесточили прилегающие здания. По предварительным данным при пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возникновения огня.

Все подробности смотрите в программе «Экстренный вызов» от 26 июня на телеканале «Отырар TV».

Данияр Худайбергенов