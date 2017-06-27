Сенатор из ЮКО закончил политическую карьеру. Экс-сенатор, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Куаныш Айтаханов поблагодарил земляков из ЮКО за поддержку.

Прослужив два созыва, Айтаханов активно участвовал в принятии законов и законодательных актов. В ходе встречи, которая прошла в дружественной обстановке, он подарил народным избранникам свои книги.

28 июня в Казахстане пройдут выборы депутатов в Сенат Парламента РК. Экс-депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Южно-Казахстанской области Куаныш Айтаханов накануне выборов встретился с депутатами областного городского и районных маслихатов, а также с ветеранами труда.

Куаных Айтаханов: «Я не смог просто так уйти. Решил отчитаться перед своими земляками и выразить признательность за доверие, которое они оказывали мне на протяжении двух созывов. В этих книгах полный отчет: о моих депутатских запросах по проблемным вопросам, о встречах с избирателями. Мне исполняется 70 лет, трудовой стаж составляет 52 года. Из них больше сорока лет я посвятил служению народа. Спасибо всем, я благодарен областному активу, акиму области, моим соратникам — депутатам , а также жителям юга за поддержку!»