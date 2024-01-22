«Законопроект против бытового насилия готов»- сенатор

Сенатор Мажилиса Жанна Асанова сообщила, что законопроект о бытовом насилии готов и изо дня на день поступит в Мажилис.

Об этом сенатор заявила на странице в Facebook. Над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов.

Законопроект будет включать в себя:

Криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК).

Отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения.

Ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.

Создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей).

Особые требования в Уголовном кодексе, в том числе психологическую работу с агрессором.

«В нас, казахстанцах, заложена уникальная культура доброты, взаимотерпимости, чуткости и уважения, и это есть ценнейшая особенность нашего общества. Мы очень светлый и простой народ. И теперь самое главное – выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием, но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в Мажилисе и Сенате, необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам, будет сложно», – написала Жанна Асанова.

За прошлый год 69 женщин и 7 детей погибли от рук домашних тиранов, говорит Жанна Асанова. За год количество обращении по факту семейно-бытового насилия составило 99 тыс. Совершено 2452 преступления.