Шымкенту нужны дворовые клубы в ОЧЕНЬ большом количестве. Особенно в окраинных районах города. В здравом смысле этой идеи уже никто не сомневается. А как сдвинуть ее с мертвой точки, какие шаги надо предпринять, чтобы она заработала?

Ответ на этот вопрос наш медиахолдинг стал искать вместе с ТОО «Алуа Капитал», руководитель которого Досымжан Сарманов оставил на сайте под одним из постов про дворовые клубы свой комментарий-предложение о сотрудничестве.

Свой взгляд

Мы созвонились и встретились. У Досымжана Халиулы и его коллег – Марата Кудайкулова и Муниры Гияевой есть четкое видение, что к этой идее можно «подтянуть» Закон РК «О государственно-частном партнерстве». Специально для нас команда ТОО «Алуа Капитал» сделала выборку основных положений из этого Закона. Суть их сводится к тому, что для любого бизнесмена, в собственности (ведении) которого есть достаточно просторное помещение, годное для работы дворового клуба, открыть таковой – ВЫГОДНО!

Подобных помещений в Шымкенте достаточно много. Вы обращали внимание, сколько простаивающих зданий понастроено в городе? Маркеты, тойханы, мебельные салоны, просто большие частные дома… Каждый из них можно перепрофилировать под дворовый клуб для детей. В целом же, от этой идеи в выигрыше будут все участники – и бизнесмены, и акимат города, и правоохранительные органы, и прокуратура, а главное – дети, которые станут посещать эти дворовые клубы.

Давайте рассмотрим это подробнее, как это сделали в ТОО «Алуа Капитал». За основу взят ЗРК от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве».

Итак, прямая выгода в рамках проекта по открытию дворового клуба выглядит следующим образом.

Частный партнер (владелец здания, помещения). Он получит доходы от государства в виде арендной платы, платы за доступность, компенсацию операционных затрат, доходы от спонсоров.

Государство. Для государства в лице акимата города Шымкента и ГУ «Отдел образования города Шымкента» открытие дополнительных дворовых клубов означает создание ряда объектов социальной инфраструктуры. Это станет одним из решений задач социальной сферы в регионе – будут созданы условия для оказания услуг по внешкольному образованию и воспитанию.

Население. Для детей и подростков будут созданы условия для качественного внешкольного развития и воспитания. Они смогут бесплатно посещать разные кружки, заниматься спортом. Это станет для детей и подростков заслоном от безделья, их оградят от пагубного влияния улиц и дурных компаний. Современные дети – дети интернета и социальных сетей. Общение в дворовом клубе – это живые, а не виртуальные контакты. В дворовых клубах дети и подростки учатся строить отношения со сверстниками, знакомятся с ребятами из близлежащих дворов и налаживают дружественные связи.

Есть еще одна косвенная выгода для населения – благодаря открытию дворовых клубов будут созданы дополнительные рабочие места, пусть временные – на период их реконструкции (проектировки) и эксплуатации.

Идея понятная, всесторонние выгоды очевидны. За чем же дело встало? Дело, как всегда, за поддержкой местной исполнительной власти. Поэтому мы публикуем следующий текст

Открытое письмо акиму города Шымкента Гибидулле Абдрахимову

Уважаемый Габидулла Рахматуллаевич!

ТОО «Собкор», «Редакция РАБАТ» и ТОО «Алуа Капитал» выражают Вам свое уважение и просят оказать содействие.

Расширение сети дворовых клубов – это достойный шаг в решении проблемы занятости детей в свободное от уроков время.

Открытие дворовых клубов в целом положительно скажется на решении проблемы занятости детей в свободное время. Отдых их будет организованным, у них будут условия для творческого развития. Занятость в дворовом клубе – это профилактика их безнадзорности. Подростки и дети, проживающие в районе, где стабильно работает дворовый клуб, могут найти для себя новое увлечение, место для встреч с друзьями и единомышленниками, освоить новые интересные способы проведения своего досуга, что самым положительным образом может повлиять на развитие их творческого и спортивного потенциала и полноценного личностного развития.

В вопросе открытия дополнительных дворовых клубов нас здорово поддержала прокуратура Южно-Казахстанской области.

Принятый в 2015 году Закон РК «О государственно-частном партнерстве» существенно расширил сферу применения форм государственно-частного партнерства, приведя национальное законодательство в соответствии с международной практикой.

Согласно пп.2) п1 статьи 3 этого Закона, одной из основных задач государственно-частного партнерства является привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения.

ТОО «Алуа Капитал» готово бесплатно оказать услуги консультативного сопровождения проектов ГЧП по дворовым клубам.

Медиахолдинг «Отырар-TV», газеты «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ», сайт otyrar.kz готовы оказать информационную поддержку дворовым клубам.

Просим Вас рассмотреть вопрос инициации ГЧП проекта по созданию и эксплуатации дворовых клубов.

Директор ТОО «Собкор», «Редакция РАБАТ», «ДАТА» Валентина Куликова

Директор ТОО «Алуа Капитал» Досымжан Сарманов

Инициатива по расширению сети дворовых клубов набирает обороты, собирается группа неравнодушных людей, готовых работать в них на общественных началах. В основном – это педагоги, мастеровые люди, готовые поделиться с детьми и подростками секретами своего мастерства. Буквально на днях Бахтияр Тлеукабылов, директор частного благотворительного фонда имени Кауысбека Турисбекова, организовал в дворовом клубе «Жастык» настоящий командный турнир по настольному футболу. Надо было видеть восторг детей, с азартом включившихся в эту игру! За лето подобные отборочные турниры пройдут во всех дворовых клубах города. А под занавес лета ребят ждет городское первенство с определением чемпионов, вручением дипломов и памятных призов. Вот это и есть поддержка делом.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА