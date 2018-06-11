Сотрудники областного акимата встретились с бизнесменами из Турции.

Иностранные предприниматели, представляющие компанию «Бирлик Кимия», специализирующейся на выпуске химической продукции, приехали в Шымкент, чтобы договориться о сотрудничестве в сфере текстильной промышленности с южноказахстанскими бизнесменами.

Как рассказали областные чиновники, только в этом году с января по апрель предприятия лёгкой промышленности области выпустили товаров на 7 миллиардов тенге, из которых на текстильную продукцию пришлось около 6 миллиардов. Так что у двухсторонних отношений имеется большой потенциал. Иностранные инвесторы рассказали о своей продукции и планах на казахстанско-турецкое сотрудничество.