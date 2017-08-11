Между ЮКО и ЗКО подписаны четыре документа, направленные на укрепление сотрудничества

Южно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация из Западно-Казахстанской области. По итогам встречи аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и глава Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов подписали три меморандума и договор о сотрудничестве, передает пресс-служба акимата ЮКО.

«Цель сегодняшней встречи — укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также увеличение взаимного товарооборота. По итогам совещания планируется подписание меморандумов, направленных на развитие взаимного сотрудничества между регионами. Уверен, что эти меморандумы будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя регионами», — подчеркнул Ж. Туймебаев.

В свою очередь, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов поблагодарил Ж. Туймебаева за теплый прием и выразил намерение наладить межрегиональное сотрудничество в различных сферах.

«Помимо нефтегазового сектора, мы хотели бы предложить сотрудничество и в других сферах. Южно-Казахстанская область обладает высоким потенциалом в легкой промышленности и сельском хозяйстве. Мы готовы организовать совместные проекты с использованием новых технологий в области сельского хозяйства, строительство инфраструктур, направленных на переработку и экспорт продукции агропромышленного комплекса», — сказал А. Кульгинов.

По итогам встречи были подписаны 3 меморандума и один договор о сотрудничестве между между акиматами Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей и представителями бизнес-сферы. В рамках подписанного документа между акиматами планируется сотрудничество в сферах инвестиций и промышленности, МСБ, торговли, туризма, сельского хозяйства и здравоохранения.

Второй меморандум о сотрудничестве подписан между Кентауским трансформаторным заводом и предприятием «Карачаганак Петролеум Оперейтинг”.

Третий меморандум подписан в целях укрепления сотрудничества между АО «СПК «Шымкент» и АО «СПК «Орал». Четвертый документ – это договор о сотрудничестве, заключенный между АО «Шымкентцемент» и компанией BafkerHughes. Партнерство запланировано в целях удовлетворения нужд Карачаганакского месторождения.

Отметим, это уже не первый визит представителей ЗКО в ЮКО. В апреле текущего года с рабочим визитом, в целях ознакомления с проводимыми работами и обмена опытом в сфере сельского хозяйства и индустриальной зоны, прибыла делегация из Западно-Казахстанской области. Тогда более 30 западноказахстанцев, предпринимателей, представителей крестьянских хозяйств, акимы районов ознакомились с деятельностью крупных крестьянских хозяйств и обменялись опытом по созданию кооперативов.