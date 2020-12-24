Об этом сообщило управление образования.

Ученики кадетских классов во внеурочное время учатся маршировать, разбирать и собирать автоматы, а также занимаются спортом. Также повышают свою юридическую грамотность и осваивают принципы оказания первой помощи, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам специалистов управления, в мегаполисе открыто 25 дворовых клубов и несколько центров развития, а также запущен проект «Bookdating — создай свое будущее с помощью чтения».

Кроме того, 3 770 учащихся были задействованы в 19 экологических клубах, в 12 школах открыты теплицы. А, детско-юношеский спортивный клуб при образовательных учреждениях охватывает 84 660 детей. В этом направлении работают 154 клуба.

В этом году сдано в эксплуатацию строительство двух новых школ искусств на 300 мест, а в 2021 году в центре города Шымкент начнется строительство нового корпуса «Дворца школьников», — отметили специалисты управления.