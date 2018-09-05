Между Туркестанской областью и Шымкентом подписан меморандум о сотрудничестве

В городе Туркестане подписан меморандум о сотрудничестве между Туркестанской областью и Шымкентом. Глава нового мегаполиса и аким Туркестанской области пожали друг другу руки и пообещали сотрудничать во благо развития всего региона.
Аким Шымкента предложил помощь в строительстве первого здания в области.
«Мы всегда рядом и всегда будем помогать друг другу. Шымкент и Туркестанская область всегда будут вместе», — сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Жансейит Туймебаев представил главе Шымкента ряд проектов по развитию области и предложил самому выбрать здание для строительства.
«Спасибо акиму Шымкента за поддержку, я уверен, Габидулла Абдрахимов сделает все, чтоб поднять город. Мы тоже не остаемся в стороне, всегда рядом. Президент уделил большое внимание и наша задача сделать все, для развития», — сказал аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.
После подписания меморандума главы поблагодарили друг друга, обменялись рукопожатиями и сделали памятное фото.
Шуддин Саидов