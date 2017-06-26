Согласие на донорство могут вписать в удостоверение личности гражданина РК

В удостоверения личности либо в водительские права могут внести отметку о принятом человеком решении по посмертному донорству. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов во время проведения V Международного конгресса «Здоровье для всех», сообщает телеканал 24.kz.

По его данным, сейчас в трансплантации различных органов нуждаются более трех тысяч казахстанцев. А операции по пересадке проводят в 10 медицинских центрах страны. «Мы вводим особый порядок, чтобы через электронную систему «Правительство для граждан» каждый человек мог написать соответствующее заявление и решение.

Во многих странах это указывается в базовых документах удостоверениях личности или водительских правах», — сказал он.

Отметим, в Казахстане предусмотрена презумпция согласия на посмертное донорство, что означает, что врачи могут изъять органы человека без его согласия в случае его смерти. Для того чтобы это запретить, человек при жизни должен подать заявление.

Ранее Биртанов напомнил, что закон, разрешающий трупную трансплантацию, был принят в 2009 году и полноценно обсуждался с общественностью.

«Мы готовы обсуждать, будем ли мы следовать международным стандартам или возвращаться назад, но тогда ответственность за пациентов наши врачи не будут готовы сегодня принять. Даже этот случай уже приведет к тому, что мои коллеги не захотят рисковать и брать на себя ответственность и пытаться спасти тех людей, которые стоят на очереди», — отметил глава Минздрава.