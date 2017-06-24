В Шымкенте подвели итоги третьего дня ЕНТ

В Шымкенте подвели итоги третьего дня Единого национального тестирования. Почти 30% выпускников набрали выше 100 баллов. Рекорд третьего дня у выпускницы школы №7 Анели Саткабай — в копилке девушки 135 баллов из 140 возможных.

Средний бал ЕНТ по Шымкенту за 23 июня — 88. Свыше 100 баллов у 29,7% выпускников. Из 5059 желающих сдать ЕНТ, в тестировании на 23 июня приняли участие 2746 человек. Средний балл за все дни тестирования в Шымкенте — 83,1. Выше 100 баллов набрали 668 выпускников (24,3%).

Самый высокий балл в Шымкенте у выпускника школы «Болашак» Биржана Исатай — 137 баллов. С отрывом в один балл идет выпускница средней школы №47 Жолдасбекова Айгерим — 136 баллов, также, выпускница школы №15 Жанида Аскарбеккызы набрала на тестировании 133 балла.

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