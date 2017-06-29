Выпускнице из Шымкента после апелляции добавили два балла на ЕНТ

По итогам Единого национального тестирования ученица 11 М — класса шымкентской гимназии №8 Әсел Жанабаева показала самый высокий результат по ЮКО – 138 из 140 баллов.
Набрав в первый день 136 баллов, уверенная в своих знаниях, она смогла убедить апелляционную комиссию в правильности всех своих ответов по географии: еще 2 балла девушке добавили после апелляции.
«И теперь она – лидер. Әсел благодарит учителей за отличные знания, которые ей дали во время обучения и привили ей такие качества, как упорство и лидерство. Ее победа – победа гимназии!» — отметила классный руководитель девушки Марина Ли.
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