Выпускнице из Шымкента после апелляции добавили два балла на ЕНТ

Набрав в первый день 136 баллов, уверенная в своих знаниях, она смогла убедить апелляционную комиссию в правильности всех своих ответов по географии: еще 2 балла девушке добавили после апелляции.

«И теперь она – лидер. Әсел благодарит учителей за отличные знания, которые ей дали во время обучения и привили ей такие качества, как упорство и лидерство. Ее победа – победа гимназии!» — отметила классный руководитель девушки Марина Ли.