Выпускнице из Шымкента после апелляции добавили два балла на ЕНТ

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Сертификат ЕНТ Асел Жанабаевой

По итогам Единого национального тестирования ученица 11 М — класса шымкентской гимназии №8 Әсел Жанабаева показала самый высокий результат по ЮКО – 138 из 140 баллов.

Набрав в первый день 136 баллов, уверенная в своих знаниях, она смогла убедить апелляционную комиссию в правильности всех своих ответов по географии: еще 2 балла девушке добавили после апелляции.

Асел Жанабаева с мамой и классным руководителем

«И теперь она – лидер. Әсел благодарит учителей за отличные знания, которые ей дали во время обучения и привили ей такие качества, как упорство и лидерство. Ее победа – победа гимназии!» — отметила классный руководитель девушки Марина Ли.

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