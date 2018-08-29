Помните, как мы в школьную пору в начале сентября писали сочинение на тему «Как я провел лето». Предлагаю вам мысленно «пройтись» по основным событиям, свидетелями и участниками которых мы стали в уходящее лето. Согласитесь, их было более, чем достаточно – и в мире, и в нашей стране, области и, конечно же, в родном городе, в семьях. Некоторые из них без всяких натяжек впору отнести к историческим событиям. Итак, начнем. Постараемся следовать хронологии.

Первым по масштабности стоит чемпионат мира по футболу, который проходил с 14 июня по 15 июля в соседней России. 10 тысяч казахстанцев, получив паспорта болельщиков, поехали на ЧМ, еще десятки тысяч болели дома у телевизоров. Это был настоящий праздник футбола. Он подарил столько прекрасных переживаний, настоящих сенсаций, что о нем современники будут еще долго и долго говорить, заново переживая незабываемые эмоции. Рушились прогнозы футбольных аналитиков, шутка ли звезды мирового футбола один за другим вылетали из турнирных таблиц. Многих, очень многих ошеломил феноменальный провал команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. А что делали сборные России, Кореи, Хорватии! Чего стоит феноменальная игра хорвата Луки Модрича! Победителем мундиаля заслуженно стала сборная по футболу Франции, вторыми были хорваты, а бронза ЧМ досталась команде Бельгии. Это был настоящий триумф Европы!

Что еще бросилось в глаза – так это то, что на ЧМ было много видеотехнических новинок, которые облегчили жизнь футбольным арбитрам. Да, теперь от взора «большого брата» ничто не скроется, вплоть до касаний рук игроков… И все-таки главными были не спортивные результаты и не технические новинки, а необыкновенно теплая, человечная атмосфера футбольного форума на протяжении всего месяца. И по официальному, и по простому людскому признанию, прошедший чемпионат мира по футболу стал лучшим в истории.

Россия организовала все на самом высшем уровне. И словно за это получила свой главный подарок – прекрасную игру национальной сборной под управлением Станислава Черчесова. Команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата! Подумать только, россияне выбили испанцев! Это – едва ли не главная сенсация ЧМ-2018. Спасибо за праздник!

Ну, а 6 июля в Казахстане отметили одно из главных запланированных событий года – 20-летие Астаны. Это невероятно, но уже два десятилетия в сердце страны растет и развивается современный мегаполис – символ всех огромных достижений Казахстана. Сегодня Астана является центром притяжения для всех регионов республики, инициатором инновационных преобразований. Наша все еще юная столица демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее развития.

Напомню, что 6 июля торжества не закончились, согласно утвержденной Концепции празднования «ЕЛ ЖУРЕГІ – АСТАНА» сейчас идет третий, постпраздничный этап празднования 20-летнего юбилея столицы. И завершится он 31 декабря 2018 года.

Потихоньку подходим и к нашей области. 19 июня Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал поистине исторический для нас Указ № 702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Указ предписал следующее: первое – город Шымкент отнесен к категории города республиканского значения. Второе – административный центр Южно-Казахстанской области переносится из города Шымкента в город Туркестан. Третье – Южно-Казахстанская область переименовывается в Туркестанскую область.

К сожалению, уходящее лето вместило в себя немало печальных событий. Пожары в Европе, техногенные катастрофы, включая обрушение моста в Генуе. Для всех нас, казахстанцев в особенности, самым горестным было известие о гибели от рук автограбителей гордости страны, олимпийского призера фигуриста Дениса Тена. Весть пришла во второй половине 19 июля… Денис, прости нас, что не уберегли тебя…

…Жизнь продолжается. Год 2018-й запомнится поистине чудесным спасением группы школьников и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Сколько было радости и благодарности Всевышнему!

А еще год запомнится щедрым урожаем урюка, вишни, ягод, слив, яблок. Судя по всему, и с виноградом у нас все будет неплохо. Как никогда на рынках области много чеснока, причем, местного. Это здорово. Что вызывает тревогу, так это прогнозы на урожай риса. Год маловодный. В соседнем Узбекистане только по этой причине сократили посевы хлопчатника и риса. Решением их Кабмина Узбекистан закупил извне рис в объеме 29 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте darakchi.uz.

А что с рисом у нас? Если прочесть официальные отчеты, то у нас, как всегда, все хорошо. На деле же в самом начале лета сильно поднялась закупочная цена на рис. Хозяйки должны были обратить на это внимание, ведь мы, южане, риса потребляем много – практически ни одна неделя у нас не обходится без плова, а кто-то любит рисовые каши, голубцы и перцы фаршированные, а уж там рис – один из главных ингредиентов. Помните прошлогодние цены Стабфонда на рис в размере 180 тенге? Забудьте о них. Сегодня он уже продается по 250-260 тенге за килограмм. Мы не сеем панику. Просто сделайте для себя небольшой запас риса, других круп. Пока гречка относительно дешевая, купите и ее тоже. Прогноз на ее урожайность в соседней России – не оптимистичный. Разумеется, на год не напасешься, но на ближайшие месяцы затариться этими крупами смысл все-таки есть. К слову, на наших рынках, пусть пока редко, но уже попадается синтетический пластиковый рис. Не дайте себя обмануть! Старайтесь покупать отечественный рис, запаянный по 5-10 кг в пластиковые пакеты.

Без дат нам тоже не обойтись. Дата приятная – 60 лет исполнилось замечательной казахстанской певице Розе Рымбаевой. Счастья и здоровья этому талантищу. Вопреки законам природы эта обаятельная женщина с годами становится только прекраснее.

Дата печальная – 22 августа исполнится 25 лет со дня смерти видного партийного и государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. В Казахстане, в нашей области в частности, Димаш-агай оставил о себе самую добрую память, прежде всего своей скромностью и человечностью.

Ну что же, в запасе у лета есть еще несколько дней. Опять же, Курбан Айт празднуем. Пусть в эти дни у вас будет много добрых встреч, поводов для радости, поздравлений! Например, мне предстоит поздравить семью близких друзей в Туркестане – у них родился первенец – красавица Мелиса, девочка со славянско-турецкими корнями. Пусть этот ребенок, как и тысячи родившихся этим летом детей в Казахстане, будут здоровы и счастливы!

Прощай, лето! Знаю, ты закончишься ровно в Осень.

Фарида Шарафутдинова