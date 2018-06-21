Директор Центра национального тестирования Рамазан Алимкулов рассказал об итогах первого дня проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В первый день тестирования пороговый уровень ЕНТ не преодолели 2 012 школьников», – сказал Рамазан Алимкулов.

В целом, по данным центра тестирования, в первый день было задействовано 33 пункта проведения ЕНТ, количество заявлений на сдачу ЕНТ составило 14 250 из них тестирование сдавали 13 897 выпускников, что составляет 97,5 % от подавших заявление.

Рамазан Алимкулов отметил, что в первый день пороговый уровень в 50 баллов набрали 11 795 тестируемых выпускников. Результат одного из сдающих ЕНТ был аннулирован.

«Аннулированный результат зафиксирован в Южном Казахстане. Конкретно пункт указывать не буду. В целом аннулирование результатов тестирования и удаление из аудитории происходит по одной причине – нарушение правил сдачи ЕНТ», – пояснил Рамазан Алимкулов.