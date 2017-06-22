В Шымкенте пройдет воркаут-турнир «Кубок Дружбы»

Вниманию всех любителей Street workout, поклонников ЗОЖ и всех жителей города! В Шымкенте пройдет спортивный воркаут-турнир «Кубок Дружбы».

24 июня в 15:00 на площадке возле реки Кошкарата в районе ЖД вокзала пройдет «Кубок Дружбы по Воркауту-2017», организованный Ontustik Workout, совместно с Ассамблеей народа Казахстана.

Александр Водолацкий, президент федерации Ontustik Workout: «Мы назвали мероприятие «Кубок Дружбы» потому, что бытует мнение, что один район, один двор с другим не дружат. А мы таким спортивным соревнование хотим объединить молодых людей и показать, что спорт сближает. Друзей ведь как находят, по интересам. А если общее увлечение будет приносить еще и пользу, то это вдвойне хорошо».

Батлы среди уличных спортсменов пройдут 1×1. Отличный шанс зарядиться мотивацией и обрести новых друзей. Регистрироваться спортсменам нужно за час до старта. Принять участие в «Кубке Дружбы» может любой желающий.

Анастасия Новикова