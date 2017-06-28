В Шымкенте на спортивной площадке родника Кошкараты прошел воркаут-турнир «Кубок Дружбы». Организаторы — федерация Оңтүстік воркаут, Ассамблея народа Казахстана и спортивный клуб Basqazhol, поставили себе цель — сделать молодежь города спортивнее.
Подтягивания на одной руке, сальто назад с турника, стойка на руках на высоте двух метров — атлеты города показывают свое мастерство на спортивных снарядах. В Шымкенте прошел воркаут-турнир «Кубок дружбы». В спортивных баталиях сошлись спортсмены воркаутеры, их цель — показать возможности своего тела.
Спортивные батлы проходят 1Х1. Воркаутеры соревнуются друг с другом. Для каждого спортсмена — это возможность показать себя, но дружбу ребята ставят выше. Поддерживают друг друга на каждом этапе.
«Я, конечно, хочу победить в турнире, но прежде всего ставлю дружбу. Например, если у моего оппонента что-то не получилось — я поддержу его, подскажу как сделать все правильно. Но к чемпионату я, конечно, готовился и все-таки надеюсь выиграть его», — рассказывает один из участников турнира.
Цель воркаут-турнира — возродить интерес молодых людей к дворовому спорту, привить здоровый образ жизни и установить дружеские связи между ребятами. Не зря соревнование называется «Кубок дружбы».
«Сегодняшнее мероприятие называется «Кубок дружбы». Мы знаем, что среди районных пацанов, ребят с разных частей города, есть свои конфликты, свои группировки. Поэтому мы решили собрать максимальное количество уличной молодежи, чтобы они показали именно в спорте, кто здесь самый крутой, кто здесь самый сильный», — Александр Водолацкий, организатор воркаут-турнира «Кубок дружбы».
Победителем воркаут-турнира среди мужчин и обладателем кубка дружбы стал Рустем Мелдехан. Среди девушек первое место заняла Евгения Михалева. Хотя, по словам организаторов, все же победила дружба. Всех участников турнира наградили грамотами.
Анастасия Новикова
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