В ЮКО 10 учеников на ЕНТ набрали 137 баллов

В Южно-Казахстанской области завершилось Единое национальное тестирование. По итогам данного тестирования средний балл в области составил 76,8 баллов.

Об этом в Региональной службе коммуникации сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Раушан Ергашева.

По ее словам, из 829 школ всех районов, городов области ЕНТ сдали 21 323 выпускников. Из 21 668 учащихся, изъявившие желание пройти испытание 312 учащихся освобождены от ЕНТ по собственному желанию, 29 – в связи с состоянием здоровья, 4 ученика (победители международных олимпиад и научных проектов) освобождены по приказу Министерства образования и науки РК. Наряду с этим, 3 учащихся отстранены от сдачи ЕНТ, в связи с нарушением правил во время сдачи теста.

«В 2017 году средний балл в области по итогам ЕНТ составил 76,8 баллов. В частности, в городе Кентау средний бал составил 90,6 баллов, Шымкент — 86,6, Отырарском районе — 84,6, Казыгурте – 81, Арысь – 78,9, Туркестан – 76, Тулькубас – 75,9, Толеби – 75,3, Сайрам – 72,5, Шардара -72,4, Сузак – 72, Сарыагаш – 71,9, Мактаарал – 71,2, Байдибек – 70,2, Ордабасы – 64,3 баллов», — сказала Раушан Ергашева.

Количество выпускников, которые набрали выше 100 баллов – 4113, до 120 баллов набрали 3004 учащихся, а 1109 выпускников набрали от 121-140 баллов.

Напомним, в период тестирования самый высокий балл набрал ученица из специализированной гимназии № 8 имени Хайдара Дулати Жанабаева Асель Маратовна. Вместе с этим, 10 учащихся набрали 137 баллов, 15 учащихся 136 баллов.