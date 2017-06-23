Около трёх тысяч абитуриентов на ЕНТ набрали свыше 100 баллов

С начала Единого Национального тестирования в Южно-Казахстанской области в течение трех дней учащиеся сдав экзамен, получают соответствующие баллы.

22 июня, в третий день тестирования, 3655 выпускников сдали ЕНТ, из них два ученика набрали высокие баллы – 135. Это выпускницы средней школы №72 Мантай Назерке и средней школы №39 Саийдова Сабина. В этот день только они набрали свыше 100 баллов из 620 тестируемых выпускников.

Отметим, что во время тестирования нарушений зафиксировано не было. Средний балл в области в третий день составил – 75,9 баллов.

За три дня экзамен сдали 11 581 выпускников из 15 районов и 506 городских школ (10 356 на казахском и 1 225 на русском языках). Общий итог по области составил – 75,1 баллов. В частности, в Кентау — 90,6 баллов, Отыраре — 84,6, Шымкенте — 81,8, Туркестане — 76,6, Тюлькубасе — 75,8, Арысе — 74,7, Қазыгурте — 74,5, Толеби — 71,8, Сузаке — 72, Сайраме — 70,7, Байдибеке — 70,2, Шардаре — 69,4, Сарыагаше — 69,1, Мактаарале — 68,8, а в Ордабасы — 59,8 баллов. 1900 выпускников набрали больше 100 баллов – (16,4%).

Напомним, что на сегодня самый высокий балл набрал выпускник школы города Шымкент. Это выпускник школы «Болашақ» Исатай Биржан, который набрал 137 баллов. 136 баллов набрали выпускница школы-гимназии №47 Жолдасбекова Айгерим и Оралбай Арайлым выпускница школы С. Ерубаева города Арысь.