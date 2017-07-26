4513 грантов выделено для абитуриентов ЮКО, желающих учиться на севере страны

4513 грантов выделено для абитуриентов, желающих учиться на севере страны. В Шымкенте начался прием документов по программе «Серпiн-2050», сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В этом году в рамках программы выделено 4513 грантов на высшие и средние учебные заведения Северного, Восточного, Западного Казахстана, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской областей. Из них 3793 выделены на высшие учебные заведения, остальные для колледжей.

Напомним, в настоящее время из Южно-Казахстанской области в рамках программы образование получают 5627 человек. Первые участники получив дипломы, успели устроиться на работу.

Стоит отметить, что за последние три года в девять областей, а именно в Северный, Восточный, Западный Казахстан в высшие учебные заведения поступили 5627 выпускников, а 929 абитуриентов продолжили свое обучение в колледжах.

В частности, в 2014 году в рамках программы «Серпін-2050» в высшие учебные заведения выделены 1050 грантов, поступили 540 абитуриентов. В 2015 году выделено 5000 грантов, из нашего региона поступили 2580 выпускников. В 2016 году выделено 3162 грантов, 1578 абитуриентам присвоены гранты.