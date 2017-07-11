Аким сельского округа Тагильское Сарыкольского района Костанайской области Сагымбай Сундеталин приглашает жителей Шымкента переехать для увеличения численности населения. Местные жители покидают маленькие села и переезжают в большие города, сообщает корреспондент NUR.KZ.
«От нашего района ближайшие 50-60 км села остались заброшенными. Люди переехали в город. Есть большая угроза закрытия школ, из-за уменьшения количества детей. Чтобы школа не закрылась, нужно 82 ребенка, а у нас всего 60 детей школьного возраста.
Во избежание закрытия школы, приглашаю 10 семей из Шымкента. Предпочтение отдается многодетным семьям. В свою очередь, шымкентцы согласны переехать, если дам земли, несмотря на то, что у нас нет природного газа и холодная зима.
В связи с тем, что многие учителя вышли на пенсию, приглашаю преподавателей из Шымкента. Предоставлю жилье», – заявил Сагымбай Сундеталин.
В свою очередь Сагымбай Сундеталин упомянул о том, что в прошлом году он помог в переезде и в обустройстве пяти семей из Монголии. Они получили жилье и 23 гектара земли.
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2 Комментариев Включено "Аким в Костанайской области зовет к себе шымкентцев на ПМЖ"
Интересно чем они там отапливают дома, кизяком что ли?
А люди, желающие переехать из ЮКО, не задумаются над тем, почему народ из данного населённого пункта разбегается? Вкратце аким обстановочку обрисовал. Думаю, что далеко не всё сказал. Газа нет. Следовательно, отопление печное. Зима там приличная. Дров и угля понадобится много. А стоит всё это не дёшево. Преподавательского состава понадобится не много. Остальные будут заниматься сельским хозяйством. А как с поливом — он промолчал. Вот, каждый и подумает: а надо ли мне туда?