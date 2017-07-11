Аким в Костанайской области зовет к себе шымкентцев на ПМЖ

Аким сельского округа Тагильское Сарыкольского района Костанайской области Сагымбай Сундеталин приглашает жителей Шымкента переехать для увеличения численности населения. Местные жители покидают маленькие села и переезжают в большие города, сообщает корреспондент NUR.KZ.

«От нашего района ближайшие 50-60 км села остались заброшенными. Люди переехали в город. Есть большая угроза закрытия школ, из-за уменьшения количества детей. Чтобы школа не закрылась, нужно 82 ребенка, а у нас всего 60 детей школьного возраста.

Во избежание закрытия школы, приглашаю 10 семей из Шымкента. Предпочтение отдается многодетным семьям. В свою очередь, шымкентцы согласны переехать, если дам земли, несмотря на то, что у нас нет природного газа и холодная зима.

В связи с тем, что многие учителя вышли на пенсию, приглашаю преподавателей из Шымкента. Предоставлю жилье», – заявил Сагымбай Сундеталин.

В свою очередь Сагымбай Сундеталин упомянул о том, что в прошлом году он помог в переезде и в обустройстве пяти семей из Монголии. Они получили жилье и 23 гектара земли.