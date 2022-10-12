В Шымкенте появился новый сквер

В третьем мегаполисе Казахстана появилось еще одно место для отдыха.

Большая парковая зона с детскими и спортивными площадками появилась в 11 микрорайоне мегаполиса, сообщает OTYRAR. Жители рассказывают, раньше это был просто пустырь без света, весь в мусоре, куда боялись отпускать детей даже днем.

«Я живу в соседнем доме, с окна виден парк, раньше только мусор тут был, ужасно воняло, ходили алкаши, а теперь какая красота. Очень приятно что аким сдержал обещание и построил тут парк. Теперь детвора будет играть, мы отдыхать. Тут даже сцена есть«, — говорит Татьяна Напольская.

На территории сквера установили сцену, музыкальный фонтан, посадили деревья, там появилось несколько аллей. На долгожданное открытие парка жители пригласили Мурата Айтенова.

Сам глава Шымкента прогулялся с жителями по скверу, поговорил с молодежью и пообещал, что подобных скверов в Шымкенте станет еще больше. В приоритете, по словам акима, сделать город удобным для жителей.

«Очень удобно, если будет время, сам буду приходить, мне тут нравится. Такие скверы должны быть в городе, это не конец, будет подобных много. Жители, я знаю, тут строгие, будут следить. Если что будет нужно, всегда готов помочь, желаю вам удачи»,- сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Главу жители просто так не отпустили, вместе с гостями на территории парка посадили десятки деревьев. Старожилы уверяют, что будут лично следить за порядком в парке.