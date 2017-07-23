Алматинец страдает от своего тезки из Шымкента

Житель Алматы Александр Бондаренко семь лет назад обнаружил, что у него есть «двойник» — у мужчин одинаковые ФИО и даже даты рождения. Мужчина постоянно сталкивается с проблемами в банках и аэропортах, а недавно ему пришлось оплатить автомобильный штраф своего двойника, сообщает NUR.KZ.

«Я никогда не подозревал, что у меня есть двойник. Спокойно жил, нигде мы с ним не пересекались. Первая наша виртуальная встреча произошла в 2009-2010 годах, когда я пришел в банк открывать карточку. На что менеджер мне сказал, что у меня уже есть карточка и на ней висит долг. Хотя я никогда не обслуживался в этом банке. Тогда ИИН-ы только начали входить в обиход.

Номера с двойником были разные. Когда менеджер начала внимательно проверять ИИН, они были разными и она предположила, что это ошибка в системе и что они принадлежат одному и тому же человеку — мне.

Мне сказали, что у меня уже есть карточка и на ней есть долг. Я поднял шум, вызвали главу отделения. Он перепроверил данные и выяснилось, что карточка была открыта в Шымкенте и что мы — два разных человека.

В отделении банка в Шымкенте позвонили двойнику, он приехал и там сняли отпечатки пальцев и сетчатку глаза, чтобы не было таких проблем. Мы обменялись телефонами с двойником, для нас это было что-то вроде шутки и мы даже решили встретиться с ним когда-нибудь», — рассказал Александр Бондаренко из Алматы.

Алматинец забыл об этой истории, но через год вновь случился инцидент. В 2011-2012 годах Александру стали приходить ежемесячные пенсионные отчисления, как будто он работает на стекольном заводе в Южном Казахстане.

И дополнительно стали начисляться по пять тысяч тенге, хотя он был устроен на работу в Алматы.

«Я не обратил внимания, думал, разберутся. Позже мне позвонили с алматинского филиала ЕНПФ и попросили меня приехать. Я написал заявление на разъединение пенсионных накоплений в результате ошибочного объединения», — продолжил мужчина.



Через некоторое время крупную сумму в результате крупного проекта Александра выслали на карточку его полного тезки. Деньги вернули, но это начало доставлять неудобства Бондаренко.

Он рассказал о проблемах в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

«У них высвечиваются два человека, два Бондаренко и начинают задавать лишние вопросы и дополнительно определяют в следственную камеру», — добавил он.

Самая большая проблема Александра из Алматы — к нему приходят штрафы от ДВД ЮКО с его ИИН-ом, хотя он там не проживает.

«Я звонил в ИВЦ, мне сказали, что ничем помочь не могут. Приходят автомобильные штрафы, хотя у меня нет машины с госномером 13. Я звонил в РЭО, в ДВД, в ЦОН, никто не смог помочь», — сказал Александр.

По его словам, ему пришлось оплатить один из штрафов. Сейчас «двойник» Александра из Шымкента сменил номер и связь с ним прервалась.

Александр просит помощи юристов, так как у него проблемы в банках, с пенсионным фондом, со штрафами и в аэропортах.

Мужчина не может поставить машину на учет, потому что якобы у него есть неоплаченные штрафы, оформленные на его «двойника».