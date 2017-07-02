Берегите сосуды!

Жара. Большинство южанок, закинув до осени брюки куда подальше, облачились в легкие летние платья. Ну разве не прелесть! Если сильная половина человечества в восторге от подобного «расчехления», то сами женщины оценивающе поглядывают на ноги землячек. Особенно на автобусных остановках или в очередях.

Стройные ножки – радость для глаз и повод для завистливых вздохов. Ага, а вот на ногах этой молодой женщины уже видны варикозные «змейки», а у другой-то отечность стоп – ух какая, а вот эта пышнотелая мадам совсем не комплексует из-за очевидных ранок на ногах… С просьбой объяснить подобную «палитру» дамских ножек мы обратились к ангиохирургу (сосудистому хирургу) Южно-Казахстанской областной клинической больницы Жандосу Танирбергенову.

– Чему тут удивляться? Это все «работа» сосудов. Подобные заболевания очень распространены среди жителей Южного Казахстана, и прежде всего у женщин. На первом месте у нас поражения сосудов нижних конечностей. Наиболее частый диагноз – это варикозное расширение вен. Затем, при сахарных диабетах – поражение артерий нижних конечностей.

– Жандос Кусанович, а почему именно женщины чаще всего поражены сосудистыми заболеваниями?

– Сужу об этом по работе нашего отделения: из 30 койко-мест в среднем только 6 занимают мужчины, остальное – женщины. Южный Казахстан – чадолюбивый регион, у нас много и часто рожают. А беременность – это стресс для организма. Зачастую вынашивание плода сопровождается варикозом, отечностью. По мере роста плода давление в венах увеличивается. К тому же во время беременности вырабатывается много гормона прогестерона, расслабляющего стенки вен. Если продолжить тему варикоза, то к нему приводит и любовь наших девушек-женщин к обуви на высоком каблуке. Свою «лепту» вносят и противозачаточные гормональные препараты. Это небезопасно, перед их приемом необходима консультация врача-флеболога.

– Что еще приводит к варикозу?

– Пожалуй, лишний вес, сидячий и стоячий характер работы. К примеру, когда ты на рабочем месте или часами сидишь (за компьютером, письменным столом, кассой, за рулем автомобиля и так далее), или, наоборот, у тебя стоячая работа (учитель, повар, парикмахер, официант, хирург).

– Жандос Кусанович, в нашей области работает кардиологический диспансер. Там лечат заболевания сердца. А какую помощь больным оказывают в вашем отделении?

– Заболевания, которые лечат в сосудистом отделении ЮКО клинической больницы, условно можно разделить на два вида: венозные патологии и артериальные патологии. При венозных патологиях мы проводим операции, связанные с варикозами, с варикозными осложнениями, тромбозами, тромбоэмболиями. При артериальных патологиях проводим сложные операции на сонных артериях. Кстати, вам известно, к примеру, что 70 процентов инсультов связаны с поражением сонных артерий?

– Нет. А отчего это происходит?

– Поражение сонных артерий происходит из-за сужения просвета артерий. С годами, или же в силу вредных привычек, на артериях образуются отложения в виде холестериновых «бляшек». По этой причине в аорте нарушается нормальный кровоток, кровоснабжение определенной системы или органа, а именно тех из них, которые снабжаются кровью за счет пораженного сосуда. А поскольку сосуды расположены везде, никогда нельзя знать наверняка, есть ли в сосудах бляшки, есть ли они в конкретном сосуде. Это остается неизвестным до тех самых пор, пока эта бляшка не вырастет до таких размеров, что станет существенной помехой для кровоснабжения органа. Порой, первый симптом, указывающий на это, является не только необратимым, но и последним. А также, первый симптом, указывающий на поражение сосудов в области головного мозга, проявляется в форме инсульта. В то время как первым проявлением поражения сосудов сердца становится инфаркт.

– Что должно насторожить человека, дать сигнал: «Беги к врачу!»

– Насторожить должны три фактора: шум в ушах, высокое артериальное давление и головные боли, не обусловленные какими-либо конкретными причинами (к примеру, простудой или гриппом).

– Каким должно быть поведение человека, не желающего такой «болячки»?

– Надо хотя бы раз в год прийти на прием к своему участковому врачу. Если человеку более 40 лет, ему необходимо знать свое артериальное давление (АД), пройти УЗИ – ультразвуковую допплерографию ветвей дуги аорты и сонных артерий. Это позволит установить степень сужения сонных артерий и наличие атеросклеротической бляшки. Опять же, если человеку более 40 лет, надо показаться невропатологу.

После комплексного исследования, консультаций возможны два исхода – либо пациента отпускают – он относительно здоров. Или же больному назначают лечение, возможно, дают направление в наше отделение.

– Какова профилактика?

– Я укажу на шесть факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А вы отсюда делайте выводы.

Лишний вес. К нему приводит неправильное питание – избыток в рационе животных жиров (холестерин), сладкая пища, недостаток овощей. Человек полнеет, растет частота сердечных сокращений, сердце вынуждено снабжать кровью не только органы жизнеобеспечения, но и «складированные запасы» жира. При ожирении риск развития гипертонии возрастает в шесть раз.

Избыток холестерина. Он откладывается на стенках сосудов, это приводит к их сужению и затруднению кровотока. Организм для проталкивания крови по суженным сосудам вынужден повышать давление, а это еще одна нагрузка на сердце.

Алкоголь и курение. Ежедневная доза крепких спиртных напитков увеличивает давление на 5-6 мм ртутного столба в год, а табачный дым, попадая в кровь, вызывает спазм сосудов.

Малоподвижный образ жизни. Щадящая гимнастика, простые, но регулярные физические упражнения снижают давление на 5-10 мм рт. ст.

Избыток соли. По нормативам ВОЗ ежедневно мы можем употреблять не более 5 граммов соли, на деле же мы едим ее в два-три раза больше. Соль приводит к задержке в организме жидкости, повышению АД, как следствие – к болезням сердца.

И, наконец, стрессы, депрессии. Надо развивать в себе привычку к стрессоустойчивости. Помните, чем выше уровень тревоги или депрессии, тем больше шанс получить сердечный приступ.

– В ходе лечения пациентов, оперирования больных вы придерживаетесь каких-то стандартов, методик?

– Мы работаем по международным стандартам. Как их отрабатывают? У современных врачей, в том числе и казахстанских, есть возможность встречаться на форумах-симпозиумах и обмениваться с коллегами самыми передовыми методиками. Буквально на днях я и мой коллега, врач нашего отделения – Александр Геннадьевич Рыжков летим в Португалию, где в конце июня-начале июля пройдет 18-я ежегодная встреча Европейского венозного форума. Летим через Киев, где встретимся со своими украинскими коллегами и далее вместе с ними в город Порто. Там мы обсудим венозные патологии, поделимся опытом.

– Что еще хорошего произойдет в жизни сосудистого отделения ОКБ?

– Со дня на день ждем запуска работы ангиографа последнего поколения. Ангиограф – это медицинский прибор, точнее – уникальная рентгеновская система, которая позволяет врачам оперативно распознать изменения, происходящие в сосудах и тканях. Качественное и точное изображение дает детальную картину происходящих процессов. Кроме того, подобные аппараты позволяют сделать процесс обследования пациента простым, быстрым и качественным и оптимизируют работу врача. Наша сердечно-сосудистая система имеет большой запас прочности. Но этот запас, к сожалению, не бесконечен. Сегодня именно заболевания сердца и сосудов являются ведущей причиной смерти во всем мире. В Южном Казахстане в зоне риска сегодня находится свыше 40 тысяч человек. Обследование и операция, сделанные вовремя, спасут человека от инсульта или от инфаркта. Что к этому добавить? Только – берегите себя.

– Благодарю вас, Жандос Кусанович, за подробные разъяснения.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА