Передовые лазерные технологии по лечению варикоза используют в Шымкенте

На первый взгляд эти сосудистые звездочки могут казаться безобидным дефектом. Однако, кроме тяжести, отечности в ногах, они могут привести к варикозу и тяжелым осложнениям. В шымкентской Клинике флебологии и лазерной медицины, благодаря современным лазерным технологиям, о такой болезни можно даже забыть.

Для обмена опытом с местными специалистами, клинику регулярно посещают высококвалифицированные врачи из разных стран мира. Специалист по эстетической флебологии из Израиля уверен, уровень местных специалистов высокий, а после мастер класса лечение местные врачи будут проводить еще лучше.

Дмитрий Росуховский, врач-флеболог из Израиля: «Эстетическая флебология – это способы лечения варикоза без разреза, с минимальной реабилитацией. Чтобы ножки наших прекрасных женщин были красивыми как можно быстрее после проведения процедуры. Меня приятно удивил уровень оснащения клиники, здесь есть очень дорогое оборудование, от европейских производителей, которое мало где встретишь».

Подобные мастер-классы позволяют повысить профессиональный уровень врачей и лечить людей со сложными стадиями, уверен главный врач клиники Рустам Келимбетов. Специалисты из-за рубежа необходимы для обновления знаний и внедрения передовых методов лечения варикозной болезни. Главная цель клиники — идти в ногу с современной медициной.

Рустам Келимбетов, сосудистый хирург, главный врач Клиники флебологии и лазерной медицины г. Шымкента: «Сегодня у нас проводится мастер-класс международного уровня для врачей нашей клиники от врача-эксперта мирового уровня, со стажем работы более 20-ти лет в рамках эстетической флебологии, Дмитрия Росуховского. Он показывает современные методы и нюансы для улучшения качества работы, всё для наших пациентов».

С начала года клинику флебологии и лазерной медицины посетили уже 2 специалиста из Израиля. Они отметили высокий профессионализм местных врачей и стремление к развитию в области флебологии. Кроме того, в честь начала учебного года руководство клиники предлагает скидки на диагностику и лечения варикоза для всех преподавателей.

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