До 45 градусов жары ожидается в ЮКО

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До 45 градусов жары ожидается в Южно-Казахстанской области. Синоптики распространили штормовое предупреждение сразу на несколько дней.

«С 25 по 29 июля на территории Южно-Казахстанской области ожидается сильная жара местами до 45 градусов», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В Шымкенте температура воздуха начнет повышаться уже с 24 июля. Днем в городе ожидается 38-40 градусов со знаком плюс, небольшая облачность, легкий юго-западный ветер.

Врачи советуют пожилым людям и детям не выходить на улицу без надобности. Так же предостеречься стоит людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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3 Комментариев Включено "До 45 градусов жары ожидается в ЮКО"

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Alexandr Zhurikov

Уже не привыкать!))))

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2 часов 8 минут назад
Zhanara Tazhibaeva

Почему бы Акимату не рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня на час??…. не у всех есть на рабочих местах кондеры …кпд все равно будет равен 0)

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1 час 50 минут назад
Елена Пономарева

Немного отдохнули от жары и вот снова…..

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1 час 42 минут назад
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