До 45 градусов жары ожидается в Южно-Казахстанской области. Синоптики распространили штормовое предупреждение сразу на несколько дней.
«С 25 по 29 июля на территории Южно-Казахстанской области ожидается сильная жара местами до 45 градусов», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
В Шымкенте температура воздуха начнет повышаться уже с 24 июля. Днем в городе ожидается 38-40 градусов со знаком плюс, небольшая облачность, легкий юго-западный ветер.
Врачи советуют пожилым людям и детям не выходить на улицу без надобности. Так же предостеречься стоит людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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3 Комментариев Включено "До 45 градусов жары ожидается в ЮКО"
Уже не привыкать!))))
Почему бы Акимату не рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня на час??…. не у всех есть на рабочих местах кондеры …кпд все равно будет равен 0)
Немного отдохнули от жары и вот снова…..