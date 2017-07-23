До 45 градусов жары ожидается в ЮКО

До 45 градусов жары ожидается в Южно-Казахстанской области. Синоптики распространили штормовое предупреждение сразу на несколько дней.

«С 25 по 29 июля на территории Южно-Казахстанской области ожидается сильная жара местами до 45 градусов», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В Шымкенте температура воздуха начнет повышаться уже с 24 июля. Днем в городе ожидается 38-40 градусов со знаком плюс, небольшая облачность, легкий юго-западный ветер.

Врачи советуют пожилым людям и детям не выходить на улицу без надобности. Так же предостеречься стоит людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.