С наступлением лета медики фиксируют рост обращений за помощью

На юге страны — экстремальная жара. Столбики термометров под прямыми солнечными лучами достигают отметки в +42 градуса. Асфальт плавится под ногами, а от зноя невозможно укрыться даже в тени.

Всего 10 минут на открытом солнце и уже ощущается перегрев: болит голова, ощущается слабость и головокружение.

Сильная жара сказывается на статистике обращений за медицинской помощью. По данным шымкентской службы скорой помощи, летом количество вызовов увеличивается в среднем на 20%. Чаще всего поступают жалобы на скачки артериального давления, сердечные приступы, головокружение и общую слабость. Тяжело высокие температуры переносят пациенты с хроническими заболеваниями.

Райкул Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи г. Шымкента: «Люди к нам обращаются после того как долго находятся на солнце, а потом придя домой начинается головная боль, головокружение, слабость, очень часто бывают такие обращения. При получении теплового удара, если человек себя плохо чувствует, нужно вызвать скорую или обратиться в поликлинику».

На фоне жары возросло и число простудных заболеваний. Причина — резкий контраст температур: холодные напитки, мороженое и кондиционеры провоцируют воспалительные процессы. Сильная жара, по прогнозам синоптиков, продержится ещё несколько дней. Особенно жарко будет в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в Жетысу. 24–25 июня температура воздуха здесь превысит отметку в +40 градусов. После этого жара временно пойдет на спад.

Алуа Саханова, ведущий инженер управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет»: «На большей части территории пройдут дожди, где-то сильные дожди, которые будут сопровождаться ветром и выпадением града. На большей части территории ожидается понижение температуры воздуха до 15-23 градусов, на юге в центре и востоке до 20-28 градусов».

Тем временем жители южных регионов стараются спасаться от жары всеми доступными способами: кто-то не выходит на улицу без зонта, другие проводят день в прохладных помещениях под кондиционером.

Медики напоминают: в жару крайне важно избегать нахождения на открытом солнце днем. Рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей, использовать головные уборы, пить достаточное количество чистой воды и отказаться от газированных напитков.