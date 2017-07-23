Еженедельная встреча футболистов-любителей закончилась госпитализацией судьи

Еженедельная встреча футболистов-любителей закончилась для судьи в больнице. Во время матча олимпийский призер по боксу Еркебулан Шыналиев нокаутировал судью, не согласившись с решением арбитра Бибарыса Сарыбаева, сообщает NUR.KZ.

Ссора между боксером и судьей произошла во время игры, как рассказали очевидцы, команда боксера проигрывала со счетом 3:0, из-за чего и началась потасовка.

Шыналиев после нескольких предупреждений ударил судью в челюсть, отправив арбитра в нокаут. На данный момент судья находится в БСМП, врачи состояние не комментируют.

По данному факту пострадавшая сторона обратилась в полицию, правоохранительные органы сейчас разбираются.