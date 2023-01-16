Шымкентец заплатил 660 тысяч тенге за «квартиру без очереди»

Житель Шымкента лишился крупной суммы денег в надежде получить жилье по госпрограмме.

660 тысяч тенге потерпевший заплатил неизвестному мужчине, который обещал «выбить» квартиру по госпрограмме без очереди. Спустя время стало понятно, квартиры не будет, так же как и денег. За помощью мужчина обратился в Управление полиции Каратауского района.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «мошенничество» и быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.

Сейчас ведется досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. А полицейские южного мегаполиса предупреждают горожан об увеличении фактов мошенничества. С каждым днем способы аферистов становятся изощреннее. Поэтому стражи порядка призывают жителей не доверять малознакомым людям и не соглашаться на сомнительные сделки.